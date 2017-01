Kyle Korver, muy cerca de ser traspasado a los Cavs

Google Plus

Kyle Korver es el primer gran traspasado en este mercado (Foto: NBA.com)

El mercado de la NBA ha tenido su primer gran movimiento. O al menos eso asegura Adrian Wojnarowski, uno de los periodistas que manejan mejor información desde los Estados Unidos. Según sus últimos reportes, Kyle Korver, escolta que fue All-Star en el 2015, fue traspasado a los Cleveland Cavaliers, procedente de los Atlanta Hawks. Un movimiento que toma por sorpresa a muchos y que desequilibra un poco más la Conferencia Este.

Korver transitaba su quinta campaña con los Hawks, donde logró tener los mejores momentos de su carrera y alcanzó el nombramiento al Partido de las Estrellas dos años atrás, junto sus compañeros Paul Millsap, Al Horford y Jeff Teague. Pero con los últimos dos fuera del equipo en el pasado verano, y el futuro del ala-pívot en el aire (atraviesa su última temporada bajo contrato) no se puede descartar que en Atlanta se dé comienzo a la reconstrucción.

Transitando su decimotercer año como profesional, esta temporada no había comenzado bien para Korver, que había sido desplazado del quinteto titular en detrimento de Thabo Sefolosha. Promediando menos minutos que nunca desde la llegada a Georgia, fuera de los iniciales y con unos Hawks que no arrancan (quintos en el Este pero sin transmitir buenas sensaciones) este traspaso puede ser el comienzo de una serie de movimientos para reconducir el rumbo de la franquicia, con el riesgo de perder a Paul Millsap gratis el próximo verano y buscando pelear por su primer anillo, que estuvo cerca en las últimas temporadas pero que no les alcanzó.

El verdugo de los Hawks en sus anteriores dos presentaciones en Playoffs es justamente quienes recibirían a Korver. Los Cleveland Cavaliers, últimos campeones y dominantes absolutos del Este desde el regreso de LeBron James, reforzarían asi el puesto de escolta con el veterano contrastado. Con J. R. Smith lesionado hasta los Playoffs, solo Iman Shumpert y DeAndre Liggins eran los jugadores disponibles en esa posición, la más floja del equipo actualmente. Pese a que no se saben aún los detalles oficiales, Mike Dunleavy saldría de los de Ohio, sin protagonismo desde su llegada, pese a que los Hawks ya le buscan acomodo. A falta de más información, comienza a activarse el mercado de la NBA, y parece que este es solo el primero de muchos movimientos.