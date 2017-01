Zaza Pachulia: “¿Es un hack?”

Zaza Pachulia, en su presentación como jugador de los Warriors. (Fuente: nba.com).

Como muchas cosas en la vida, que tienen un lado bueno y uno malo, el sistema de votaciones para elegir a los afortunados que irán al Partido de las Estrellas, permite transmitir de primera mano la opinión de los fans de la liga, pero a la vez da pie a ‘troleos’ o bromas por parte de los mismos. También permite que jugadores extranjeros obtengan mucho apoyo de su país natal, o que consigan un apoyo masivo gracias a publicidad de estrellas mediáticas del cine, música o televisión. Aunque para este año han cambiado las votaciones y los votos del público general solo contarán el 50%, mientras que el otro 50% será para jugadores y periodistas por igual. Los suplentes seguirán siendo elegidos por los entrenadores.

En este caso, Internet ha dado a ver su cara ‘mala’. Pachulia, es en estos momentos, el pívot más votado de la competición, y por ende, titular en el ‘frontcourt’ del Oeste, por delante de otros ‘5’ con mejor rendimiento como DeMarcus Cousins, al que dobla en votos, o Marc Gasol, al cuadruplica, a parte de otros con menos experiencia, pero con un nombre ya en la liga como Towns. Si nos vamos a los interiores en general, tiene mucho más apoyo que otros hombres altos con mejores estadísticas este año, como Kawhi Leonard, Anthony Davis, Draymond Green, Hassan Whiteside, Paul George, Kristaps Porzingis o Carmelo Anthony.