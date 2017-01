El contrato millonario para el "rey" de los Kings

Google Plus

DeMarcus Cousins. Foto: Nba.com

El jugador estrella de los Sacramento Kings y uno de los mejores pivots de la liga, DeMarcus Cousins, se podría convertir en uno de los mejores pagados de la liga si desea continuar en la franquicia de Sacramento. Según informa Marc Stein de la ESPN, la franquicia californiana planea ofrecerle una extensión por más de 200 millones de dólares el próximo verano para las próximas cinco temporadas. La razón por la que Cousins podría recibir semejante cantindad de dinero casi irrechazable en su contrato, es porque este tipo de contrato, conocido como "Extensión para Jugadores Designados" (Designated Player Exception), se introdujo en el último Acuerdo Colectivo con la intención de que los equipos más pequeños de la liga puedan retener a sus estrellas por más tiempo.

Por ahora, los Sacramento Kings son novenos en la Conferencia Oeste con un balence de 15-21, justo por detrás de los Portland Blazerscon un balance de 16-22 y, tras seis temporadas consecutivas sin entrar en puestos de Playoffs, nadie culparía a Cousins por querer cambiar de aires e intentar formar parte de un equipo con mayor posibilidades de entrar en Playoffs. El pivot de los Kings está llevando a cabo una de sus mejores temporadas de su carrera con un promedio asombroso esta temporada de 28,5 puntos, 3,9 asistencias y 10,0 rebotes por partido.

“Si me preguntas, creo que mi camiseta acabará colgada en el pabellón cuando me retire en Sacramento. Así que no se trata de una preocupación para mí. Lo único que ocupa mi cabeza es ganar partidos cada noche y conducir a este equipo al siguiente nivel”, declaró el jugador recientemente a la televisión de la NBA. Veremos qué decisión escoge el jugador de 26 años de edad, pero todo indica que seguirá formando parte de la franquicia de los Kings por mucho más tiempo.