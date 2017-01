Los Cavaliers aún no han acabado de darle forma a su plantilla

Google Plus

Kevin Love (0), Kyrie Irving (2) y Mario Chalmers (6). | Fotografía: Parent Herald

Los actuales campeones saben que en la NBA hay que evolucionar para seguir en la cima y es por eso que nunca dan su plantilla por cerrada. La temporada es muy larga y pueden pasar todo tipo de cosas, como ya experimentaron hace dos años al no poder contar con Kevin Love y Kyrie Irving en las Finales o esta misma temporada al perder a J. R. Smith durante tres meses a causa de un pulgar roto.

Los Cavaliers han sido capaces de reforzarse de manera extraordinaria los últimos años, consiguiendo grades firmas en medio de la temporada como fueron Shumpert, Mozgov y el propio J. R. hace dos temporadas, Channing Frye hace menos de un año y Kyle Korver esta misma semana; y quieren seguir con esa gran dinámica. Tras la reciente incorporación de Kyle Korver, los periodistas no dudaron en preguntar a LeBron James sobre la situación de la plantilla. "Aún tenemos algunas cosas que mejorar," comentaba tajantemente LeBron el pasado viernes. "Es la última vez que lo digo. Necesitamos un base."

Los Cavaliers barajan varias opciones para completar su plantilla, entre las que se encuentran el veterano Jarrett Jack, Norris Cole y Mario Chalmers, dos ex compañeros de LeBron en su época con los Heat. Chalmers es un agente libre desde que los Grizzlies lo cortasen la pasada temporada tras una lesión en el tendón de Aquiles, lo cual le convierte en un objetivo relativamente fácil pero obligaría a los Cavaliers a cortar alguno de los jugadores en plantilla actualmente. Debido a su difícil situación en Chicago, ha sonado también el nombre de Rajon Rondo, una opción mucho más alocada y complicada pero que no puede descartarse. Los de Ohio ya andaban cortos en la posición de base esta temporada, tras no haber obtenido buen rendimiento ni por parte de Dunleavy ni de Mo Williams, pero tras desprenderse de ellos para conseguir a Korver, sus necesidades quedan aún más a la vista.

"Creo que ese es el siguiente paso. Si miras en la liga, la mayoría de los equipos tienen tres bases. Nosotros tenemos dos, con Kyrie y Kay [Felder]," analizaba James la situación de la plantilla de los Cavs. "Creo que tener ese colchón es importante. Veremos lo que pasa, pero de momento estamos contentos con el equipo." Es cierto que los Cavaliers se han alegrado con la consecución de Kyle Korver, pero son conocedores de su situación y de las posibilidades de mejora.

LeBron sigue siendo uno de los compañeros más atractivos de la liga y no es ninguna locura decir que convierte a los Cavaliers en uno de los equipos más interesantes en los que recalar. Hay que estar atentos a cualquier movimiento que puedan realizar los Cavaliers, ya que son especialistas en sacar lo mejor de jugadores que otros equipos parecen haber dado ya por perdidos.