Metta World Peace se queda en Los Angeles Lakers con contrato garantizado

El pasado sábado se acercaba una fecha temida por muchos jugadores, llegaba la hora de saber si los jugadores sin contrato garantizado iban a continuar en sus respectivos equipos. Muchas franquicias llevaron a cabo numerosos cortes a lo largo de la semana; pero uno de los jugadores que más papeletas tenía de hacer las maletas, acabó quedándose en el equipo que ha visto gran parte de su carrera profesional, hablo de Metta World Peace y Los Angeles Lakers.

Metta World Peace disputa su decimoctava temporada en la NBA, la segunda tras su paso por el baloncesto chino e italiano. Tras la llegada de Luke Walton, a penas está disfrutando de minutos en este equipo y era uno de los favoritos para salir antes de que su contrato se convirtiera en garantizado. Promedia 1,1 puntos, en 5,2 minutos por partido, pero finalmente, el hecho de tener un veterano con tanta experiencia en este deporte en un equipo repleto de jóvenes promesas a las que puede hacer de mentor ha decantado la balanza a su favor.

Su compañero, Thomas Robinson, se encontraba en una situación parecida, pero la reciente lesión de Larry Nance Jr. ha permitido un incremento de minutos en la rotación y cada vez es más importante para este equipo. De esta manera, el antes conocido como Ron Artest seguirá formando parte de la liga, aunque no se prevé que cambie su situación en el equipo. Su principal función es ejercer de veterano para echar un cable a las futuras estrellas de la franquicia del oro y el púrpura.

Estos Lakers siguen teniendo en mente el objetivo de los Playoffs aunque no es algo que les quite precisamente el sueño. Desde el 10-10 con el que comenzaban la temporada no levantan cabeza, pero nada es imposible para ellos. Al no realizar ningún corte se mantiene la estabilidad de este equipo permanece en un estado de consolidación bajo el mandato de uno de los entrenadores más jóvenes de la NBA, Luke Walton.