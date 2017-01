Ilyasova no tiene ninguna intención de dejar Filadelfia

Google Plus

Ersan Ilyasova lanzando por encima de LeBron James. | Fotografía: Associated Press

Ersan Ilyasova llegó a los Sixers el pasado uno de noviembre tras completar un traspaso con los Thunder. Los de Oklahoma recibían a Jerami Grant y enviaban a Filadelfia a Ilyasova junto con una futura primera ronda del Draft. La mayoría de jugadores que han adquirido los Sixers en los últimos años han sido o bien cortados para disminuir al máximo los salarios del equipo o bien traspasados de nuevo para conseguir más elecciones. Pero ese no parece que vaya a ser el caso del turco.

El contrato de Ilyasova acaba este junio, cuando se convertirá en un agente libre no restringido, con lo que todo depende de él. Estos últimos días, tras cumplirse dos meses desde sus llegada a los Sixers, los periodistas han empezado a interesarse por sus intenciones a final de temporada. "Me gusta el equipo," decía el turco. "Me gusta cómo jugamos. Veo un futuro brillante para este equipo." El turco hablaba como si él fuese a estar ahí para verlo. "Hay pequeñas cosas que tenemos que ajustar... Después, creo que podemos ser un equipo de Playoffs." El veterano sonaba cada vez más y más comprometido con el equipo.

"Nos gustaría verle seguir en los Sixers." comentaba Bryan Colangelo, presidente del equipo, hace poco menos de un mes. La intención de los Sixers parece ser la de mantenerlo en el equipo y a él no parece desagradarle del todo la idea de continuar con ellos. Pese a eso, todo dependerá de qué clase de ofertas pueda llegar a recibir durante la agencia libre. Ya sea dinero, importancia en el equipo o la posibilidad de jugar en un equipo aspirante al anillo, solo Ersan sabe cuáles son sus deseos.

Por ahora, Ilyasova ha demostrado ser una pieza importante de los Sixers, aportando todo aquello por lo que siempre se le ha conocido. Jugador serio donde los haya, el turco asume el rol de titular cuando Embiid u Okafor no están disponibles y siempre está a la altura de la ocasión. Desde que llegó a Filadelfia promedia 14,8 puntos y 6,6 rebotes, todo ello lanzando un 40,1% en triples, su principal virtud. Su importancia queda más que patente al ver que ha sido titular en ocho de las diez victorias de Philadelphia hasta la fecha esta temporada.

Cuando se enteró de que había sido traspasado a los Sixers, Ilyasova se mostró sorprendido; algo comprensible al ser su quinto equipo en poco más de año y medio. Tras pasar unos meses allí y ver cómo han ido las cosas, la situación ya no parece tan mala. "Lo más importante es que te quieran en algún lado," decía el turco en dos de noviembre. "Sentí que me querían aquí y estoy deseando ver lo que pasa." La experiencia no parece estar siendo del todo mala y puede que Ilyasova vaya a pasar más tiempo en Filadelfia del que él creía en un principio.