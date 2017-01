Joffrey Lauvergne, la pieza que faltaba en Oklahoma

Foto: Manu Fernandez

Oklahoma City Thunder ha conseguido estar en boca de todos a pesar de la salida de Kevin Durant en la pasada agencia libre; el principal causante, Russell Westbrook, que está deleitándonos con sus impresionantes triples-dobles. Oklahoma se sitúa en la séptima posición del Oeste con un porcentaje de 57,9 por ciento de victorias, aunque esta cifra aumenta cuando uno de los jugadores de la plantilla está en pista. Nadie esperaba que un jugador que llegó de rebote a los Thunder el pasado verano podría estar jugando a este nivel. Joffrey Lauvergne aumenta este porcentaje a un 62,5 por ciento cuando el disputa minutos en el partido. Cuando él juega, el récord de este equipo muestra un más que válido 20-12; mientras que sin él, dos victorias y cuatro derrotas son las que campean en la clasificación.

El jugador francés, desde su llegada a Oklahoma, ha conseguido aumentar de buena manera sus porcentajes de tiros de campo, mostrando cifras mucho más favorables que las que tenía cuando vestía la camiseta de Denver Nuggets. 46,2 por ciento en tiros de campo de los cuales 35,3 llegan desde la línea de 6,75 mientras que sus cifras en tiros libres sonrojan a más de uno, únicamente 55,9 por ciento desde la línea de personal. En sus 14 minutos por partido, el ala-pívot con pasado en el Valencia Basket, promedia 5,3 puntos, una asistencia y 3,6 rebotes por partido.

Entonces preguntaréis qué es lo que hace a Lauvergne un jugador tan especial si sus estadísticas no son nada del otro mundo. El gran ejemplo llega con el PER o ‘Player Efficency Rating’ una serie de fórmulas que valoran las actuaciones de cada jugador dando una puntuación establecida a tiros de media distancia, tiros de tres, rebotes, asistencias… Lavuergne es el quinto mejor jugador del equipo en esta estadística, con un PER de 14,00; algo no muy sorprendente, teniendo en cuenta que la media de un jugador de rotación suele ser de una puntuación de 15,00 teniendo en cuenta esta fórmula matemática. Sigo sin dejar nada claro, ¿verdad?

Entonces, ¿cuál es la razón por la que sin Lauvergne el porcentaje de victorias de los Thunder cae a un 30 por ciento? Si hay algo que destacar de este jugador es su confianza. Lauvergne no es un jugador que se lo piense dos veces antes de llevar a cabo una acción; no le importa salir cuatro minutos y tirar el único balón que le llega a las manos. Ha demostrado ser un jugador capaz de aportar a este equipo desde que entra en pista y por eso se ha ganado su pequeña porción de minutos en el esquema de Billy Donovan.

Joffrey Lauvergne no es un jugador espectacular que haga movimientos impropios para un jugador de su estatura; es un jugador que siempre entra preparado al partido, sea cual sea la situación. Su confianza ayuda a mantener el equilibrio del equipo y es un jugador clave cuando las cosas se ponen difíciles. Ya ha sido capaz de ayudar a su equipo en partidos de este tipo. Parece haber encajado a la perfección, y lo más importante, es feliz con su situación actual en el equipo.