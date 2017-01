Dieng habla de su compañero Wiggins: "No puede llegar y elegir cuándo sí quiere jugar"

Foto: Getty Images

Los Wolves empezaron el año cargados de ilusión y con esperanzas de devolver unos cuantos años más tarde la franquicia a los Playoffs de la NBA. No era para menos y es que el equipo de Minnesota está cargado de talento joven y contaban con la incorporación de un entrenador con muy buen curriculum, Tom Thibodeau. El ex-coach de los Bulls siempre ha demostrado tener un gran carácter y los resultados han ido acompañando. Es por eso, que muchos pensaron que un poco de disciplina les vendría a la perfección a estos jóvenes Wolves.

Sin embargo, los resultados no han estado acompañando. Las lesiones, la falta de confianza y las lagunas defensivas están dejando al equipo muy lejos de las expectativas creadas. Curiosamente, uno de los aspectos más destacados de los equipos de Tom es la defensa, y choca como sus jóvenes Wolves están tan descoordinados en el apartado defensivo. El propio Tom reconoció que estaban teniendo un problema y no sabía a la perfección cual era: "Voy a seguir insistiendo, no voy a irme. Voy a mirar todo a conciencia. A volver a examinar todo. Algo que se me está escapando. Y tenemos que cambiar. Algo no está bien y tenemos que averiguar qué es".

Dieng exige a Wiggins que sea el líder

Wiggins es uno de los jugadores con más talento de la NBA y está predestinado a liderar a los Wolves junto a Karl-Anthony Towns. Dieng, uno de los jóvenes talentos de los de Minnesota ha pedido que de un paso adelante y juegue excelentemente con más regularidad: "Wigg es un gran jugador de baloncesto. Pero él no puede llegar y elegir cuándo sí quiere jugar. Necesita jugar así cada noche. Necesita ayuda y nosotros vamos a dársela, porque él es nuestro líder. Necesita jugar cada noche como lo ha hecho hoy”, dijo Dieng.