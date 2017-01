El caso Derrick Rose | Foto: Getty Images

Todo comenzó en la noche del lunes en el Madison Square Garden. Los Knicks se dispusieron a jugar un tranquilo partido contra los New Orleans Pelicans, pero tiempo después se ha visto que de tranquilo no iba a tener nada. El motivo: Derrick Rose había desaparecido. Un jugador de talla mundial no se había presentado en Nueva York y nadie sabía absolutamente nada de él.

Los Knicks simplemente dieron un comunicado "oficial" que decía que Rose "no se encontraba con el equipo". Los rumores de traspaso explotaron y pronto empezaron a sacar informaciones los medios de Estados Unidos. Algunos apuntaban que se había marchado por una discusión con el entrenador, otros decían que había roto sus relaciones con Knicks y algunos como Woj contaban que el equipo no sabía dónde estaba y nos les cogía el teléfono.

Así fue, Derrick Rose se marchó y decidió no acudir al estadio "por motivos personales". Después de que su amigo Joakim Noah tranquilizase a las masas diciendo que estaba bien, solo queda a por saber si qué había pasado. Rose ha tardado tiempo en hablar de los hechos, pero acudió al entrenamiento libre del martes por la mañana y compareció ante los medios de comunicación: "el jugador tomó vuelo ese mismo día con destino a su Chicago natal por "razones familiares". Concretamente, para estar junto a su madre. "No cogí el teléfono a los Knicks porque necesitaba mi espacio", comentó ante la prensa tras el entrenamiento de este martes por la mañana. Aunque eso sí, reconoció que debería haberse puesto en contacto con la franquicia.

Sanción de los Knicks

Como era lógico, los New York Knicks, han decidido sancionar al MVP del 2011. Esta sanción ha sido económica y pese a que no se sabe la cifra, si se conoce que no le van a sancionar con partidos sin disputar. Algunas fuentes de Nueva York han dicho que ha tenido una reunión con Phil Jackson y han aclarado la situación. La franquicia de los Knicks han comprendido los hechos, pero no han tolerado que no avisase al equipo.

Mientras tanto los Knicks naufragaron ante los New Orleans Pelicans en uno de sus peores encuentros de la temporada. Para más inri, O'Quinn y Carmelo fueron expulsados y los de la Gran Manzana salieron de su propio estadio a ritmo de abucheos. Habrá que ver como finaliza semejante culebrón.