Hornacek no está contento con las expulsiones de Carmelo

Carmelo Anthony (7) y Jeff Hornacek. | Fotografía: USA TODAY Sports

El pasado lunes nueve de enero, Carmelo Anthony fue expulsado por tercera vez esta temporada, después de que los árbitros le señalasen dos técnicas a mediados del tercer cuarto. En aquel momento, los Knicks se encontraban ya 19 puntos detrás de los Pelicans en el marcador pero, con más de un cuarto por jugar, aún tenían opciones de disputar el encuentro. Eso fue justamente lo que no sentó bien a Jeff Hornacek, que mostró su enfado tras el partido.

"Sí, sabéis que nos gustaría que hubiese seguido en pista," comentaba Hornacek en el entrenamiento del martes. "El partido aún no había acabado." El entrenador mostraba una y otra vez su desesperación al ver que podrían haber luchado por el partido si Carmelo hubiese seguido en pista. Si algo dejó claro Hornacek con sus declaraciones, es que no soporta que sus jugadores tiren la toalla.

"Nuestros jugadores deberían sentir que, estemos por delante o por detrás en el marcador, el partido no acaba hasta que suena la bocina. Puedes estar 18-20 puntos por detrás en el último cuarto y, no pasa mucho, pero hay ocasiones en las que los equipos son capaces de remontar y ganar. Así que lo necesitamos en el parqué, y más si Derrick no está. La frustración de ir perdiendo y algunas decisiones arbitrales le hicieron reaccionar así. Esperemos que no pase más."

Carmelo Anthony ya fue expulsado el 11 de noviembre durante una derrota por 87-115 en Boston, también a causa de dos técnicas. En aquel partido el momento de la expulsión fue aún peor, ya que Melo fue obligado a abandonar la pista durante el segundo cuarto, cuando los Knicks solo perdían por seis puntos. Salta a la vista que, a partir de ese momento, todo fue a peor.

La otra expulsión de la temporada ocurrió hace bien poco, el 28 de diciembre en Atlanta, cuando los árbitros expulsaron a Carmelo debido a una falta flagrante en el segundo cuarto. Pese a ser un partido mucho más ajustado, los Knicks volvieron a perder, esta vez en la prórroga, con un marcador de 102-98.

"La expulsión de Atlanta fue una situación en la que discrepo y creo que la del otro partido (el del lunes) fue debida a la frustración a causa de ir perdiendo," declaraba Hornacek. "En el partido de Atlanta nuestros chicos jugaron bien. Creo que en aquel encuentro podríamos haber aprovechado bien a Carmelo en pista pero no fue una expulsión por su culpa. Fue una decisión arbitral."

Sea como fuere, está más que claro lo que Hornacek piensa de las expulsiones sufridas por Carmelo esta temporada. Situaciones como las de Atlanta pueden ocurrir, pero Melo no puede quedarse fuera de un encuentro por salirse de sus casillas. Todo el mundo sabe de su importancia en Nueva York y el entrenador es el que más le necesita. Si los Knicks quieren luchar hasta el final, necesitan a Anthony en pista.