Los Blazers no dan opción alguna a los Cleveland Cavaliers

En muchas ocasiones, hay buenos equipos que no están consiguiendo lo que se esperaba de ellos. Equipos que vienen dejando grandes sensaciones que disparan las expectativas, pero luego son incapaces de llegar al nivel que se les presuponía. Esto es lo que por distintos motivos le está pasando a los Portland Trail Blazers esta temporada. Tras la buena temporada pasada, los hombres de Terry Stotts consiguieron pasar un verano tranquilo con las renovaciones de gente como CJ McCollum o Allen Crabbe y los fichajes de otros como Evan Turner. Sin embargo, desde el inicio de temporada, se ha visto poco de ese joven equipo que maravilló a todos. Por suerte, el talento sigue ahí y quién sabe si este partido no puede ser un punto de inflexión para los Blazers y que estos recuperen las sensaciones del pasado y se enganchen definitivamente a los Playoffs del Oeste. Porque en el otro bando, los Cleveland Cavaliers están muy tranquilos. Después de otra genialidad en los despachos como Kyle Korver y pese a la lesión de JR Smith, nadie duda de que conseguirán el primer puesto del Este. Por eso aunque a veces dé la sensación de que van a medio gas en temporada regular, a los verdaderos Cavaliers no les veremos hasta abril.

Datos del partido

Se puede decir perfectamente que Portland ha ganado el partido desde la defensa. Ha permitido un mísero 34'1% en tiros de campo a unos Cavaliers que tampoco tuvieron su día desde el triple (30% de acierto). Los Blazers, si han tenido un día algo más inspirado consiguiendo lanzar con una efectividad del 43% en tiros de campo y del 33'3% en triples. Quizá, el mejor resumen del partido es decir que Cleveland Cavaliers, no ha sido mejor en nada que su rival. Han perdido la batalla por el rebote y se han quedado en 14 asistencias frente a las 29 de Portland que ha demostrado un juego de equipo muy sólido aprovechando las ventajas que una buena circulación de balón genera.

Los Blazers, no solo han defendido mejor los tiros de los Cavaliers, también han conseguido robar más balones (6 a 5) y taponar más tiros (9 a 4). Cleveland, en una noche extraña donde nada parecía encajar, ha perdido 16 balones frente a los 12 de Portland. Por último y como para ganar el partido también hay que atacar, el equipo de casa lo ha hecho con mejor efectividad que Cleveland y de distintas maneras. 46 puntos en la pintura, 12 puntos al contraataque, 10 triples, es el resumen de una buena noche en lo ofensivo que ha permitido a la franquicia de Oregon ganar por 16 puntos a los vigentes campeones.

Nombres propios

Posiblemente, CJ McCollum esté siendo el mejor hombre de Portland Trail Blazers esta temporada. Recién renovado y pese a tener lagunas en defensa, el menudo escolta sale a exhibición por partido en ataque. Ha conseguido 27 puntos con una serie de 11 de 20 en tiros y 5 de 10 en triples. Eficiencia pura. Además ha contado con la versión más inspirada de Allen Crabbe esta temporada. 24 puntos acertando 9 de sus 11 lanzamientos y consiguiendo su equipo un +10 con él en pista. Damian Lillard, ha tenido una noche bastante floja en lo que al tiro se refiere y no ha sido el líder que nos tiene acostumbrados a ser.

Otros de los destacados han sido Evan Turner (pésimo en el tiro, pero aportando mucho en todo lo demás, especialmente en la circulación de balón con 11 asistencias) y el dúo Aminu- Harkless aportando mucha energía al juego del equipo y contribuyendo a la victoria pese al 0 de 5 en triples que ha firmado el nigeriano.

Jordan McRae y James Jones han sido los dos únicos jugadores de Cleveland Cavaliers que acumularon un +/- positivo en pista.

En los Cleveland Cavaliers, ni Lebron James ha conseguido escapar de la mala versión mostrada en el Moda Center. Pese a sus 20 puntos y 11 rebotes, el alero también ha cometido 5 pérdidas y con él en cancha su equipo ha firmado un -7. Ni Kyrie Irving (4 de 16 en tiros) ni Kevin Love (5 de 15) han encontrado la regularidad necesaria como para convertirse en protagonistas del partido. Jordan McRae y James Jones, han sido los dos únicos jugadores de Cleveland Cavaliers que acumularon un +/- positivo en pista. Kyle Korver, continua sin haber podido anotar ningún triple en sus dos primeros partidos en el equipo, pero ha disputado 25 minutos cosa que demuestra la importancia de su fichaje en la rotación.

Próximas citas

Portland Trail Blazers, con una racha de dos victorias consecutivas, volverá a jugar frente a su público en la madrugada del sábado frente a Orlando Magic, a las 4 hora española. Los Cleveland Cavaliers por su parte continúan su gira por el Oeste y se enfrentarán también en la madrugada del sábado a los Sacramento Kings a las 4 y media hora española. Tanto Cleveland ganando la Conferencia Este como Portland quedando entre los ocho primeros del Oeste, deberían jugar la postemporada.