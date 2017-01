El Aquiles de Porzingis complica a los Knicks

Google Plus

Porzingis durante un partido esta temporada. (Foto vía NBA.com)

Aunque los New York Knicks fueron capaces de imponerse 104-89 en el partido del jueves que les enfrentaba a los Chicago Bulls, notaron la sensible baja de Porzingis, las buenas actuaciones de Derrick Rose con 17 puntos y del rookie Kuzminskas, que anotó 19 puntos saliendo desde el banquillo.

Los Knicks han de ser cuidadosos con la lesión que sufre su ala-pívot titular, ya que si el tratamiento de esta o la recuperación del jugador no es correcta podría truncar el futuro prometedor de Kristaps. El entrenador de los Knicks, Jeff Honacek, dio descanso a Porzingis durante tres partidos, pero el dolor en su Aquiles izquierdo no ha llegado a desaparecer por completo. Una grave lesión del jugador letón complicaría mucho a los Knicks, por lo que se le dará descanso hasta que el dolor desaparezca y se le dará mas peso en el juego a otros pilares del equipo como Rose o Anthony.

Porzingis lleva sintiendo molestias en su talón de Aquiles izquierdo desde el día de navidad, en el partido que enfrentó a los de la Gran Manzana con los Boston Celtics y que terminó con victoria Celtic.

“No es una situación genial” Declaró Jeff Hornacek sobre el estado de Porzingis después de la victoria del jueves contra Chicago. Los New York Knicks van a estar muy pendientes del proceso de recuperación del “6” knickerbocker, hasta que no haya posibilidad de agravar la lesión y desaparezca el dolor, el jugador no volverá a jugar, o al menos esa es la idea actual del cuerpo técnico.

“Porzingis se levantó esta mañana y dijo que estaba muy dolorido” Afirmo Hornacek después del partido entre los Knicks y los Sixers.

Según Las últimas actualizaciones, lo más seguro es que Porzingis no se entrene en los próximos días y no esté en el partido que enfrenta a New York con Toronto el domingo.