Google Plus

Devin Booker sigue sin ser suficiente | Foto: Valley of the Suns

Tras un desolador inicio de campaña, hundidos en la parte más baja de la clasificación de la Conferencia Oeste con un 12-27 de récord, los Phoenix Suns solamente encuentran consuelo en las actuaciones individuales de Devin Booker. El escolta de 20 años ayer volvió a dar muestra de sus increíbles dotes baloncestísticas igualando su máxima anotación como profesional con 39 puntos. Además demostró que es uno de los mejores tiradores y anotadores puros de la liga con un 6 de 7 en triples.

El problema de los Phoenix Suns no radica en el rendimiento de su estrella, sino todo lo contrario. Devin Booker volvió a ser una vez más el único jugador destacado en un equipo que, a pesar de tener buenos jugadores y piezas para formar un conjunto competitivo, no funciona como colectivo y sus aspiraciones esta temporada vuelven a ser no demasiado prometedoras.

En el partido disputado la pasada madrugada en Ciudad de México, uno de los dos Global Games que jugará en conjunto de Arizona durante esta semana en la ciudad condal, el equipo volvió a perder ante un equipo con una situación muy parecida en la tabla como son los Dallas Mavericks. Los texanos se llevaron el triunfo ante Phoenix por 108-113, con buenas actuaciones de Deron Williams (23 puntos y 12 asistencias) y Dirk Nowitzki (18 puntos).

El mejor anotador veinteañero desde LeBron James

Eric Bledsoe pudo haber sido un buen acompañante para Booker durante el día de ayer, pero el base se cargó de faltas rápido y el joven de 20 años tuvo que volver a hacer la guerra por su cuenta. Nada nuevo bajo el sol de Phoenix. Además, el partido de la pasada madrugada fue el decimosegundo partido NBA con al menos 30 puntos anotados por el ex de Kentucky. De esta manera Devin Booker solo se sitúa detrás de LeBron James, que consiguió 27 partidos de más de 30 puntos siendo solamente un veinteañero.

Devin Booker es la única esperanza baloncestística para una franquicia que lleva tomando malas decisiones durante años, y partidos como el de ayer lo demuestran.