Los Cavs necesitan tiempo juntos para salir del bache

LeBron James (23), Kyle Korver (26) y Joe Ingles. | Fotografía: Deseret News

Tras caer en Portland la madrugada del miércoles, los Cavs encadenan ya dos derrotas seguidas, así como tres partidos perdidos de los últimos cinco jugados, algo más que extraño en los actuales campeones. Esta noche se enfrentan a los Kings con la intención de evitar la tercera racha de tres derrotas de la temporada. La imagen de los campeones en los últimos partidos no ha dejado bastante que desear. Por otro lado, cabe decir que esta última serie de cinco partidos ha sido peculiar cuanto menos.

Empezaron recibiendo a los Bulls en un partido en el que, además de J. R. Smith, tanto Kyrie Irving como Kevin Love fueron baja, lo que dejó a LeBron solo ante el peligro e incapaz de evitar la derrota. Tras ese encuentro, y con Irving y Love de vuelta, empezaron una serie de seis partidos fuera de casa, de la cual solo han completado cuatro. Los dos primeros fueron una victoria por ocho puntos ante los Nets, el peor equipo de la liga y otra victoria ante los Suns, últimos del Oeste, por cuatro puntos. Pese a haber conseguido dos victorias, los rivales no eran precisamente del nivel al que los Cavs deberían estar acostumbrados y, pese a eso, los de Cleveland estuvieron lejos de mostrar su mejor versión.

Los dos últimos partidos, contra Utah y Portland ya son una mejor vara de medir para LeBron y los suyos. Antes de visitar a los Jazz, los Cavs hicieron oficial la incorporación de Kyle Korver, procedente de Atlanta, un jugador que debería ayudarles a mejorar aún más su tiro exterior. Korver se incorporó al equipo en medio de una gira, lo cual imposibilitó que entrenase a fondo con el equipo a parte de algunas sesiones de lanzamiento y análisis de vídeo. En el duelo contra los Jazz, una potencia emergente en la liga, los Cavs cayeron por ocho puntos y Korver solo fue capaz de aportar dos puntos con un solo acierto en cinco lanzamientos. Después visitaron a los Blazers y cayeron por 16 puntos en esta ocasión, debido a un mal partido colectivo. Korver volvió a quedarse en dos puntos y una serie de lanzamiento de uno de cinco, demostrando de nuevo que le falta acoplarse del todo al equipo. El Big Three tampoco estuvo a la altura frente a los Blazers, ya que solo anotaron 48 puntos con 14 aciertos de 43 tiros intentados (32,6%).

LeBron James (23), Kyrie Irving (2), C. J. McCollum (3) y Tristan Thompson (13). | Fotografía: AP Photo

Por su parte, Kyrie está anotando solo un 36,2% de sus tiros desde que regresó de su lesión frente a los Nets, con actuaciones tan malas como la que protagonizó en Portland, donde solo acertó cuatro de sus 16 lanzamientos. "En el caso de Kyrie, se perdió tres partidos, casi una semana... Y se pierde un poco de ritmo," analizaba Tyronn Lue. "Ahora mismo, está teniendo problemas con el ritmo. Algunas veces (frente a Portland), tenía opciones de tirar abierto y no lo hizo."

El equipo no está jugando a su nivel habitual, y ellos lo saben. "No podemos continuar teniendo más pérdidas que asistencias," comentaba LeBron. "Nunca ganamos esos partidos." Está claro que los Cavs se encuentran fuera de ritmo y necesitan volver a encarrilar al equipo. Como decía LeBron, uno de los problemas del equipo ha sido la falta de coordinación de sus jugadores, que han perdido 81 balones y solo repartido 76 asistencias en los últimos cinco encuentros. En estos partidos, los Cavs han promediado 16,2 pérdidas por encuentro, un pequeño aumento de las 13,9 que suelen promediar. El problema más grande ha sido la falta de asistencias, que han bajado de 21,4 por partido a 15,2 en los últimos cinco, lo cual demuestra la falta de ritmo y su dificultad de encontrar a los compañeros. "No solo para integrar a Kyle , pero necesitamos tocar el balón y entrenar," declaraba Kevin Love. "Ya sea practicar tiros, transición o jugar con ritmo. Somos un mejor equipo cuando hacemos eso. Entrenar sería genial, pero es difícil encontrar tiempo ahora mismo."

No es solo un problema de incorporar a Korver a la rutina del equipo, que también, sino que todo el equipo necesita recuperar el ritmo. Ha habido muchos cambios, lesiones y problemas alrededor de la plantilla en las últimas semanas y eso siempre es algo a lo que hay que ajustarse. Nadie duda del nivel de los campeones, pero está claro que necesitan pasar tiempo los unos con los otros, entrenando, para recuperar las buenas sensaciones.