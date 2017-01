Klay Thompson, “Lo único que queremos es ganarles la próxima vez que nos veamos."

Klay Thompson tras encestar un triple. | Foto: Nba.com

Romper varios rércord de la NBA como el mejor inicio de temporada en la historia de la NBA con 24-0, el equipo en llegar a obtener los 50 partidos ganados más rápido y el de "La mejor temporada" con un sorprendente 73-9, tener al MVP de la liga en el equipo, en definitiva una temporada impecable pero sin terminar el trabajo, conseguir lo que todo jugador de la NBA desea: ganar el anillo.

Klay Thompson, uno de los jugadores más importantes en el equipo de Oakland, declaró el pasado miércoles ante USA Today como se sentia y qué aprendió tras la pasada temporada, cuales son los objetivos que tiene el equipo para esta temporada el pasado y los cambios que han ocurrido tras la llegada de Kevin Durant al equipo. Así lo contaba el escolta de los Warriors:

“Nadie se queja de las veces que toca la bola. Nadie se queja del tiempo de juego. Todo el mundo acepta su papel. No nos importa ser All-Star o nuestras estadísticas individuales. Simplemente nos dimos cuenta de que no significa nada si no terminamos el trabajo. Eso es lo que aprendimos el año pasado y… por eso se unió Kevin a nosotros, para construir algo especial y competir por los próximos campeonatos. Creo que tenemos esa capacidad”

Y así comnezaron la temporada. Varias victorias, buenas rachas, los jugadores con muy buenos números, pero no todo podia ser perfecto. La pasada noche de Navidad se enfrentaron contra sus rivales por excelencia actualmetne en la NBA, los Cleveland Cavaliers en una revancha tras las finales que los de California perdieron con una ventaja de 3-1. Todo el mundo estaba esperando este cara a cara, pero no salió como esperaron.

“Teníamos 14 puntos de ventaja. Hay historia entre ambos equipos y queremos que sepan que será duro cada vez que nos vean. Obviamente sabemos que está junio… Por eso teníamos tantas ganas de vencer y aún mantenemos un mal sabor de boca. Lo teníamos en la mano y simplemente no jugamos al estilo Warriors. En cualquier caso era un partido de temporada regular y no puedes quedarte ahí”. “Lo único que queremos es ganarles la próxima vez que nos veamos. Es así. Retén eso en la memoria. Es una rivalidad buena para la NBA. Lo hace más divertido, ¿sabes? Es raro que en los deportes profesionales (estadounidenses) tengas rivalidades como ésta, así que la disfrutamos”.

El número once de los Warriors también habló sobre su situación en el equipo actualmente y en su carrera como profesional del baloncesto. “Es simplemente surrealista. Te ves jugando y siendo titular con EE.UU. Te ves siendo el escolta titular de un equipo campeón. Te ves siendo titular en un All-Star Game. Nunca lo habría imaginado y mi carrera lleva sólo seis años. Así que me pellizco todo el tiempo y estoy muy agradecido por llegar a trabajar cada día porque no puedo imaginar qué haría que no fuese dedicarme a la canasta. Por eso trabajo tan duro. No quiero resbalar y dejar de estar a este nivel. He visto lo divertido que es jugar ante 20.00 personas y la cobertura que tiene. Antes eran los Heat con el Big Three. Ahora llegan los Warriors y es como si el circo estuviese en la ciudad”, declara.