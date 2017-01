Los Sixers no ganaban 3 partidos seguidos desde la temporada 2013/2014

Joel Embiid en el partido de ayer. (Foto vía The Herald).

En Philadelphia no se sonríe desde hace tiempo. El eterno tanking que ha privado de disfrutar a los aficionados de los Sixers durante los últimos años, empieza a ver el final. Un impresionante inicio de año ha instaurado oficialmente el estado de optimismo en la ciudad del amor fraternal.

“Trust the process” ha sido el lema de la franquicia de Pensylvania desde hace varias temporadas. Pero confiar no ha sido nada fácil, en un proceso largo que empieza a ver la luz.

La victoria de ayer en casa ante los Charlotte Hornets por 102-93 significó acabar con una racha de más de 2 años sin ganar tres encuentros consecutivos. Y es que a la de ayer, hay que sumar las victorias a los Knicks y en Brooklyn. Los Timberwolves y los Nuggets también han caído en las últimas jornadas frente a los Sixers, habiendo ganado de esta forma 5 de los últimos 6 partidos (racha que no conseguían desde la temporada 2011/2012).

El principal causante de que la gente empiece a confiar en el proceso, no es otro que Joel Embiid. El pivot de 22 años que fue escogido en la tercera posición del draft allá por 2014 (no debutó por lesiones hasta esta campaña), volvió a liderar a su equipo con 24 puntos y 8 rebotes en 28 minutos de juego. El ex jugador de la Universidad de Kansas, al que ya denominan “The Process”, promedia casi 20 puntos, 7´6 rebotes, 2´3 tapones y es cuarto en las votaciones del All Star Game en interiores del Este.

Las opciones de Playoffs para el equipo de Brett Brown siguen antojándose casi imposibles, aunque el equipo ya se ha despegado de las dos últimas plazas de la conferencia (ocupadas por Miami Heat y Brooklyn Nets) y se ha propuesto acercarse a rivales como Orlando Magic o Detroit Pistons (que llevan disputados cinco partidos más que los Sixers).

Washington, Milwaukee o recibir a Toronto y a Portland , son los próximos partidos del equipo de la ciudad más poblada de Pensylvania. Durante esos encuentros veremos si la candidatura de mejorar y luchar por la postemporada es firme o si por el contrario, se queda en un simple y bonito sueño.