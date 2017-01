Google Plus

LeBron James sobre los Warriors: "Son un infierno de equipo" | Foto: Getty Images

LeBron James no ha dudado en dar sus impresiones antes del partido en la Bahía de San Francisco y ha reconocido que los Warriors son un equipo temible. Pese a que se han enfrentado en las últimas dos Finales de la NBA contra los Golden State Warriors y retomar la competencia con una apretada victoria en el día de Navidad, la superestrella de Cleveland Cavaliers, no clasifica a los enemigos de la Conferencia Occidental como rivales importantes.

"No creo que tengamos un rival en nuestro juego hoy", dijo James después de la práctica de los Cavs el domingo, un día antes de que Cleveland se enfrente con Golden State una vez más para el segundo de dos juegos de temporada regular. "Hemos tenido dos grandes actuaciones en los últimos dos años, pero tuve lo mismo con San Antonio cuando estuve en Miami, no éramos rivales, así que no miraría a Warriors como rivales".

Sin embargo, no dudó en elogiar al equipo de la Bahía por todo lo que está haciendo en esta campaña: "son el mejor equipo de los últimos dos años". El '23' ha reconocido que es una auténtica pesadilla jugar contra ellos: "ellos son un gran equipo, un infierno de equipo, probablemente uno de los mejores equipos jamás reunidos, y van a seguir mejorando a medida que avanza la temporada", dijo James.

Sobre el tema de si estos Warriors son mejores que los de la temporada del 73-9 ha contado lo siguiente: "son aún más peligrosos de lo que eran el año pasado, y eso es bastante difícil de decir porque fueron un maldito equipo el año pasado y aún mejor este año". Habrá que ver que pasa en este nuevo capítulo de este la rivalidad entre estos dos grandes equipos. En un día en el que se honrará la memoria de Martin Luther King.