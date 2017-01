Carmelo Anthony abre las puertas a su salida

Google Plus

A Carmelo Anthony se le agota el tiempo en Nueva York. | Foto: AP

Por enésima vez en la era moderna, se avecinan tiempos de cambio para los New York Knicks. Después de un prometedor inicio de campaña, el conjunto dirigido por Jeff Hornacek no sólo ha visto frenada su progresión si no que se ha dejado por el camino sus opciones de hacer algo importante esta temporada debido a una racha de tan sólo dos victorias en los últimos 13 partidos, incluyendo seis derrotas de manera consecutiva.

Además, los aficionados todavía se preguntan dónde estaba Derrick Rose en el enfrentamiento contra los Pelicans (a día de hoy, la organización aún no ha dado ninguna explicación) o porqué un desconocido Ron Baker está dejando en el banquillo a Courtney Lee, refuerzo notable de este verano. Y en medio de todo este caos deportivo e institucional, aparece el nombre de Carmelo Anthony.

"Si creen que mi tiempo en Nueva York se ha acabado, entonces tendremos que hablar".

La estrella de los Knicks lleva dos temporadas con una notable bajada de rendimiento en su juego y en la dirección de la franquicia hace tiempo que piensan en la posibilidad de un traspaso. El problema es que el jugador goza de una clausula non-trade en su contrato, es decir, puede bloquear cualquier movimiento en el que se vea implicado y que no sea de su agrado. No obstante, algo parece haber cambiado en los últimos días. Frank Isola, de NYDN, ha reportado que Anthony estaría dispuesto a abandonar el equipo si así lo consideran los ejecutivos del club.

Este hecho ha disparado los rumores en cuanto al futuro de "Melo" en la gran manzana y sus posibles destinos.

¿De vuelta al oeste?

Por lógica competitiva, a los Knicks les interesa que su estrella acabe en un equipo de la conferencia oeste y desde siempre se ha vinculado a Anthony con la ciudad de Los Ángeles, en especial con los Lakers. El jugador encajaría perfectamente en la filosofía de ataque rápido que propone Walton y podría ser la referencia necesaria para que el Staples Center vuelva a disfrutar de unos Playoffs en púrpura y oro.

Juntar fuerzas con el máximo rival

Boston Celtics hace tiempo que busca una estrella para su plantilla y dar el salto de calidad necesario para competir el liderato de la conferencia este. Tras el fichaje en verano de Al Horford y el nivel mostrado por Isaiah Thomas desde su llegada a los verdes, un alero se antoja prioritario para completar un proyecto ganador. El propio Anthony o incluso buscar un traspaso a tres bandas para conseguir a Jimmy Butler (con quien ya lo intentaron hace meses) formarían un tridente de lujo en Boston.

Cleveland, ¿opción real?

LeBron James ya juntó a la llamada “Generación 2003” en Miami y quiere volver a hacerlo antes de finalizar su carrera. Carmelo, juntamente con Chris Paul siempre han estado vinculados a unir fuerzas con la estrella de Akron. La pieza que los Cavs moverían para que esto sucediera sería a Kevin Love, siempre discutido desde su llegada al equipo, pero defendido por el propio LeBron hasta la saciedad.

A James (23) le encantaría jugar con Carmelo (7). | Foto: USA Today

Con la evolución de Porzingis hacía un dominador total del juego, parece que en los despachos del Madison Square Garden van a mover ficha para rodearlo de lo mejor e intentar construir entorno a él un equipo que pueda intentar el asalto al título.

Y esa ficha no es otra que Carmelo Anthony.