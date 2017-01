Brillantes cinco últimos partidos de Ricky Rubio

Google Plus

La temporada de Minnesota Timberwolves en general y de Ricky Rubio en particular está siendo especialmente complicada porque los resultados no son los esperados y también porque no se está sabiendo aprovechar todo el talento que tienen en sus filas.

Desde que comenzó el año 2017 las cosas no han ido tan mal para el equipo gracias entre otras cosas a la mejora de Ricky Rubio, tanto en anotación, como en reparto de asistencias y por supuesto siendo el cerebro del equipo. El equipo había ganado tres partidos consecutivos hasta las recientes dos derrotas.

Mejoría en todos los aspectos

El punto débil de Ricky Rubio es la anotación y más concretamente el porcentaje tiro, tanto de dos, como de tres. Los números del base de los Timberwolves eran de siete puntos, siete asistencias, menos de dos robos y un 37% en tiros de campo, incluido un paupérrimo 24% en triples en 30 minutos de juego.

Pero en los últimos cinco partidos, esos números han mejorado de manera amplia. Ha pasado de esos siete puntos por partido a 13, es prácticamente el doble. En cuanto a asistencias se refiere, ha mejorado de siete a 14, también doblando la cifra, igualando en dos partidos el tope de su carrera que son 17.

También roba más balones, de 1.9 a 2.8 lo que es más acorde a su trayectoria NBA, sobre todo el dato en robos y asistencias. Otro dato importante es el balance del +/- con él en pista, en estos últimos cinco partidos promedia un +6.8 cuando Ricky está jugando, que son 35 minutos.

¿Rumores de traspaso?

Parece que el equipo de Minneapolis ha puesto a Ricky Rubio en el mercado junto a Muhammad a cambio de que pudiera llegar un base de presente y veterano con la idea de dar la titularidad en un futuro cercano a Dunn, el rookie. Puede que los Sacramento Kings sea el equipo más interesado en hacerse con los servicios del español.