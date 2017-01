Google Plus

Love sobre sus dolores: "No sé si son por el partido de los Knicks o de dormir mal" | Foto: NBA.com

Love está completando una temporada maravillosa con los Cleveland Cavaliers y esta siendo uno de los mejores jugadores del equipo. Sin embargo, el ala-pívot de los Cavaliers está verdaderamente preocupado con sus dolores de espalda y espera que pronto vuelva a la normalidad.

Kevin Love dijo que espera no perder más tiempo después de que un dolor en la espalda lo obligó a sentarse en la segunda mitad en la derrota de los Cleveland Cavaliers 126-91 ante los Golden State Warriors el lunes por la noche. Love dijo que planea jugar el jueves cuando los Cavs reciban a los Phoenix Suns pero irá día a día. También, quiso expresar que no tiene ningún inconveniente con forzar para ayudar al equipo.

Love primero comenzó a sentir los efectos el viernes cuando los Cavs jugaron en Sacramento. Él tuvo una práctica limitada el domingo e intentó relajarse en una piscina antes del partido del lunes por la noche. Cuando salió en el segundo cuarto después de que en una jugada el pívot de los Warriors, Zaza Pachulia, lo derribó, y el dolor se agravó más de lo que tenía antes.

El jugador número '0' reconoció que lo estaba pasando mal y que estaba realmente dolorido: “Es horrible. Tengo malas sensaciones. Quise terminar la gira con una nota positiva, pero esto fue muy difícil”. Sobre la procedencia de sus dolores dice que no lo base exactamente y da dos teorías: "no sé si sea consecuencia del juego de los Knicks o salir sobre el autobús o dormir mal”, dijo Love. “No lo sé. No sé cómo surgen estas cosas”.

Love ha batallado con problemas menores en la espalda en los anteriores años, faltando a partidos un gran número de veces. Sufrió dolores en su espalda el mes pasado y estuvo fuera por precaución. Love dijo que el problema no estaba relacionado.