Kevin Durant: "Con Westbrook solo hay rivalidad deportiva"

Kevin Durant y Russell Westbrook durante su último enfrentamiento | theundefeated.com

El pasado verano Kevin Durant decidió dejar la disciplina de los Oklahoma City Thunder buscando un cambio de aires y el anillo tan ansiando que no pudo conseguir al lado de Russell Westbrook. Esa decisión escoció mucho en Oklahoma y cada vez que se enfrentan, saltan chispas.

En el segundo enfrentamiento de la temporada hubo mucha tensión y se pudo apreciar una pequeña conversación entre Durant y Westbrook. Ninguno de los dos ha querido reproducir las palabras textuales de dicha charla pero el jugador de los Warriors si ha querido explicar la actual situación con su ex-compañero.

Kevin Durant dijo: “Eso fue todo, hablamos solo de basura, sin tensión alguna. Ninguno nos excedimos y ambos equipos jugamos duro, al límite. Hicimos nuestro trabajo y nada de esto va a salir de la cancha de baloncesto”.

Nadie sabe si siguen teniendo relación o si se ha cortado de raíz desde el verano pero lo que parece difícil de creer es que todo haya quedado en nada. Russell Westbrook fue mucho más escueto y cortante en su explicación, él dijo “¿Qué charla? Tienes que sentarte más cerca, tal vez no lo viste con claridad” respondiendo a la pregunta de un periodista.

Durant quiso seguir explicando “Para ser honesto, no estoy pensando en la polémica porque no existe, solo está en los medios de comunicación. Reconozco que al principio de temporada, sentí algo de presión por la situación porque todos me decían algo sobre el tema pero ahora solo estoy centrado en el baloncesto, lo otro no es tan grave”.

La relación entre Kevin Durant y Russell Westbrook alcanzó su punto álgido en junio de 2012 cuando llegaron juntos a las Finales de la NBA, aún con James Harden en el equipo. En esa final no fueron capaces de derrotar a los Heat de LeBron James y perdieron 4-1. Habrá que seguir de cerca el siguiente capítulo en la relación entre dos de los mejores jugadores de la NBA.