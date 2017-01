¿Merece Marc Gasol ir al All-Star?

Foto: HoopsHabit.com

¿Merece el mediano de los Gasol ir al partido de las estrellas? Esa es la gran pregunta que se les pasa por la cabeza a muchos fans de la NBA. No cabe duda de que Marc está haciendo un año francamente bueno, pero... ¿tanto como para ir al All-Star?

Hablemos de números...

Los Memphis Grizzlies están haciendo una temporada aceptable, con más claros que oscuros. Éstos se sitúan séptimos en la Conferencia Oeste con un balance de 26 victorias y 20 derrotas. Pese a tener al segundo jugador mejor pagado de liga, la figura que se erige en la franquicia de la ciudad dónde murió el Rey del Rock&Roll, es la del español Marc Gasol.

Marc está viviendo su mejor temporada a nivel ofensivo. El de Barcelona está lanzando más que nunca en su carrera y para suerte suya y de su equipo, sus porcentajes apenas se han visto afectados. El pívot, está promediando casi un 40% en triples anotados y se sitúa el undécimo en el ránking de porcentaje de triples anotados de pívots. Pese a no ser una estadística muy atractiva, cabe destacar que Marc es el pívot que más tiros de detrás del arco lanza. En sus primeros siete años como jugador de la NBA, intentó un total de 66 triples; este año lleva anotados 59. Hay que añadir también que lleva tan sólo 200 tiros anotados menos que en la temporada que más anotó y aún quedan 38 partidos por disputarse. Numerosos analistas americanos, tras estudiar a fondo a la estrella de los de Tennessee, afirman que el pívot español en caso de seguir con este alto nivel, podría superar sin ningún tipo de problemas los 600 tiros de campo anotados.

Big Marc, está anotando más puntos que nunca en su carrera. El subcampeón olímpico, está promediando 20,1 puntos por partido y es el máximo anotador de su equipo y el segundo máximo anotador europeo, sólo por detrás de The Greek Freak. Además, es el quinto interior que más puntos anota por noche, sólo superado por potenciales MVPs como Anthony Davis, DeMarcus Cousins y KAT, y la única referencia ofensiva de los Brooklyn Nets, Brook López. Su aportación es vital para los de la ciudad más poblada de Tennessee, ganen o pierdan, sus promedios nunca bajan y esa puede ser una de las causas por las que están haciendo un año tan bueno, por su regularidad. Además, es poseedor de una estadística cuanto menos curiosa, y es que Marc, es el jugador de más de 2'16 metros de altura que más asistencias reparte, con un total de 4,4 por noche.

Sin embargo no todas las facetas del juego son dominadas por Marc. Pese a haber promediado 8 rebotes atrapados por partido durante los ocho años que lleva jugando en la mejor liga de baloncesto del mundo, este año ha bajado y mucho sus números reboteadores y muchos fans y periodistas le tachan de 'blando'. Consideran que un jugador de más de 7 pies y 120 kilos de peso, no puede atrapar tan sólo 6 rebotes por encuentro. Sin duda alguna, esa falta de contundencia a la hora de atrapar rebotes le va a penalizar a la hora de la elección para el All-Star. Nunca ha atrapado tan pocos, ni siquiera en su año de rookie cuándo logró atrapar un total de 7,4. Sin embargo, esa contundencia que pierde al rebotear, la gana a la hora de taponar los tiros de los jugadores rivales. Promedia 1,4 tapones por noche siendo el duodécimo de los pívots en esta estadística y el quinto de su conferencia.

Foto: Basket4us.com

No juega sólo...

Pero Marc, no juega sólo. En su conferencia hay grandes jugadores que no han sido seleccionados como titulares y podrían quitarle el puesto a 'La Tanqueta'. Entre ellos se encuentra el máximo anotador de la liga Russell Westbrook, Damian Lillard, DeMarcus Cousins y Karl Anthony-Towns, entre otros. Éstos están teniendo mejores números que Marc, sin embargo; no hay muchos otros jugadores en el 'Salvaje Oeste' que estén jugando al nivel del español. No cabe duda de que la presencia de Marc no sería para nada una cosa extraña.

Por tanto...

Sí, Marc debe ser All-Star. Pese a no ser un defensor excelente y ser tan duro reboteando como sus competidores, es un eficaz anotador y la gran referencia de un equipo de puestos de play-off, que gracias a su aportación esta cuajando una incréible temporada.