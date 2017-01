Popovich critica duramente a Donald Trump

Gregg Popovich descalifica a Trump | Imagen: Darren Abate - AP

Donald Trump fue investido presidente el pasado viernes, lo que ha provocado en las últimas horas que miles de personas se echen a las calles de norteamérica para protestar contra su nuevo mandatario.

Estados Unidos se halla además en pleno cisma social debido a su actualidad política; disputa que ha llegado incluso a infiltrarse eventualmente en la NBA. El último en opinar acerca del tema ha sido una de las cabezas más visibles de la liga: Gregg Popovich.

"Desearía que fuera capaz de ser lo suficientemente maduro como para hacer algo que sea realmente inclusivo, en lugar de sólo decir 'voy a incluir a todo el mundo'. Podría hablar a los grupos a los que ha faltado el respeto durante la campaña (electoral)", declaró el técnico. "De momento, hemos llegado a un punto en el que no te puedes creer nada de lo que salga de su boca".

El entrenador pentacampeón de la NBA habló ante la prensa de la 'Women´s March', una manifestación pacífica organizada por mujeres estadounidenses en contra de Trump y en la que participaron muchas celebridades americanas.

"La marcha de hoy fue genial. El mensaje es importante. Nuestro presidente entra con menor porcentaje de popularidad que cualquiera que haya ocupado su cargo antes y hay una mayoría de gente ahí que no le creen". Además, Popovich añadió: "Me siento genial al ver la marcha hoy, porque me dice que vivimos en un país donde realmente hay mucha gente a la que le preocupa su comportamiento".

Gregg Popovich, aunque hijo de emigrantes de la URSS, sirvió durante once años en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, cinco como oficial y jugador del equipo de baloncesto de las Fuerzas Armadas y otros seis más tarde como asistente de dicho equipo. Además, antes de dedicarse a su carrera deportiva estuvo apunto de ingresar en la CIA.

"Hoy en la CIA, en lugar de honrar el nombre de las 117 personas que tenía detrás de él (en el muro memorial de la institución), se ha dedicado a hablar de la multitud que acudió a su investidura. Me sentiría aliviado si alguien en su posición mostrara la madurez y el nivel psicológico y emocional propios de su edad. Es peligroso y no nos va hacer ningún bien.

Espero que haga un gran trabajo, pero hay una gran diferencia entre respetar el cargo de presidente y a la persona que lo ocupa: el respeto debe ser ganado. Es difícil tener respeto sobre alguien cuando todos tenemos hijos y le estamos viendo ser misógino, xenófobo, racista o burlarse de los discapacitados".

Por último, el seleccionador nacional añadió: "Todas las cosas que dijo durante este tiempo las ignoramos. Eso dice mucho de nosotros y es lo peligroso. Eso es lo que me asusta de verdad y me deja inquieto".