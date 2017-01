Devin Booker, un oasis en el desierto de Arizona

Google Plus

Devin Booker celebrando uno de sus triples. Foto: thehoopscolumn.com

Hacía mucho tiempo que un joven jugador sacado del Draft no levantaba tanta expectación en Phoenix. Amar’e Stoudemire fue elegido en la posición número nueve del Draft de 2002, y no hizo más que dejar alegrías a la ciudad del estado de Arizona y acabó convirtiéndose en uno de los principales artífices de las mejores campañas de los Suns en mucho tiempo, cuando consiguieron disputarle a los Lakers el pase a las Finales de la NBA con un gran equipo formado principalmente por Steve Nash y Amar’e. Al igual que Stoudemire, Booker no deja más que despertar la ilusión dentro de los aficionados de los Suns, que ven el futuro un poco más brillante cuando este muchacho procedente de la universidad de Kentucky tiene el balón en sus manos.

Devin Armani Booker, nació en Gran Rapids, Michigan, y recibe ese segundo nombre debido a su padre, Melvin Booker, que destacó en el EA7 Emporio Armani Milano. Devin siempre quiso ser como su padre, y desde pequeño tenía como objetivo el alcanzar la NBA y dedicarse al baloncesto profesionalmente. No solo ha conseguido lo que se propuso, sino que está superando todas las expectativas. Destacó en su instituto, Miss Point High School, y le permitió atender a una de las universidades más prestigiosas del país, Kentucky. De la mano de John Calipari, se convirtió en un Wildcat más. Formó parte de un equipo de jugadores que actualmente, visten camisetas de la NBA como Karl-Anthony Towns, Trey Lyles, Willie Cauley-Stein o Tyler Ulis.

Coloquialmente dicen que, cuando el río suena, agua lleva, y a Devin Booker le suena desde lejos como si de un cascabel se tratase, el talento que tiene para jugar a este deporte. Lo que tiene este chico es algo que solo los más grandes de este deporte han conseguido poseer. Booker no le tiene miedo a la presión, disfruta con ella. Le gusta ser el chico al que pasar el balón cuando quedan pocos segundos y están abajo en el marcador. Se lo pasa bomba viendo como el devenir de todo un partido pasa por su capacidad anotadora. Kobe Bryant y Dwyane Wade son los únicos nombres que se vienen a la cabeza al pensar de lo que es capaz el escolta de los Suns. Posee esa ‘Mamba Mentality’ que tanta fama dio al dueño y señor de Los Ángeles en las últimas dos décadas.

Su temporada rookie no fue nada mala. Promedió 13,8 puntos 2,6 asistencias y 2,5 rebotes por partido y en los últimos pasos de la campaña, cuando todo estaba perdido, se decidieron en darle más protagonismo y respondió con creces dejando actuaciones de más de 30 puntos. Pero esta temporada, ha dado un salto de calidad increíble. Todos saben que el que manda en ese equipo es Eric Bledsoe, pero por las manos de Booker pasa el futuro de unos Suns que están muy emocionados sabiendo que, en sus filas se encuentra un jugador que tiene todo el perfil de futura superestrella de esta liga.

Esta temporada promedia unos siete puntos más que la anterior; 20,5 puntos se le caen de los bolsillos cada noche y se ha convertido en una de las principales referencias ofensivas del equipo. Por si había algún tipo de dudas, Booker se ha estado encargando de despejarlas por completo dejando actuaciones totalmente impresionantes para un jugador de su edad. 20 años tiene la criatura, y está dejando mejores números a su edad que cualquier otro jugador de la historia de la liga. La máxima anotación de su carrera, 39 puntos, ha llegado esta temporada, y en repetidas ocasiones. Los Lakers y los Mavericks saben muy bien lo que es sufrir el aluvión ofensivo de este jugador que parece no tener techo.

Con Klay Thompson como espejo en el que mirarse, Devin ha conseguido convertir del tiro de larga distancia, una de sus principales armas y sabe cuando utilizarlo. Los datos hablan por sí solos, nunca antes un jugador de su edad había conseguido anotar más de 38 puntos en dos partidos consecutivos. Esto no solo ha sido batido una vez por Booker, sino dos. El primero llegaba el cuatro de noviembre, cuando consiguió su máxima anotación en un partido con 38 puntos ante New Orleans Pelicans; dos días después, llegaban los 39 puntos a Los Ángeles Lakers estableciendo así, su nueva marca personal. Hace varias semanas pudimos ver de nuevo a Booker a todo gas en Ciudad de México. 39 puntos frente a los Mavericks, 28 de ellos en el último cuarto, y dos días después llegaban otros 39 frente a San Antonio Spurs.

Lo que está haciendo Devin Booker es indescriptible. Si no le has visto nunca en acción, debes ver un partido de los Suns para que tus propios ojos puedan saber lo que es la belleza. 20 años, toda una vida por delante, y este escolta nativo del estado de Michigan de ascendencia latina muestra destellos de grandeza. Nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro, pero, si Booker continúa en esta línea, podríamos estar delante de un futuro MVP o campeón de la NBA.