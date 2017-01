Willy Hernángomez crece ante los problemas en ataque de Noah

Willy Hernángomez en un partido ante los Celtics esta temporada.. (Fuente foto: NBA)

Los Knicks siguen en caída libre. El fallo en el triple ganador por parte de Carmelo Anthony supuso la derrota número 13 en los últimos 16 partidos para la franquicia de Nueva York. Los Phoenix Suns, penúltimos de la Conferencia Oeste y capitaneados por Booker y Bledsoe (26 y 23 puntos respectivamente) conquistaron el Madison Square Garden en un partido en el que se sintieron superiores prácticamente en la totalidad del encuentro. Ni los 31 puntos de Carmelo (que no anotó en el último cuarto), ni los 26 de Rose, fueron suficientes para batir a la franquicia de Arizona.

La cancha de los Knicks, que fue un fortín durante los primeros partidos de la temporada, se ha convertido en un lugar del que el rival conquista el tesoro de la victoria con relativa facilidad. Wizards, Hawks, Pelicans, Bucks o Magic son otras de las franquicias que se han llevado la victoria de la capital del mundo en el último mes.

Una de las incorporaciones de este verano fue el pívot francés Joakim Noah. Si bien sus primeros meses no fueron malos, en los últimos encuentros está mostrando una incapacidad ofensiva preocupante. En el partido ante los Suns no anotó un solo punto en más de 20 minutos de juego. En ese mar de dudas protagonizado por el ex jugador de los Bulls, resurgió Willy Hernángomez para firmar 6 puntos, 8 rebotes (siendo así el segundo máximo reboteador del equipo) y 1 asistencia en 13 minutos de juego. El ex pívot del Real Madrid dejó una buena sensación en ataque demostrando que tiene más recursos ofensivos que el francés, y poniendo su nombre encima de la mesa para futuros partidos.

El que fuese pick número 35 del draft de 2015 está promediando unos buenos números para ser su año rookie. En 10 minutos de juego menos que Noah, promedia los mismos puntos (5,5 puntos por partido). 4,8 rebotes; 0.8 asistencias y 0,5 tapones son otras de las estadísticas del pivot español.

Mientras, Jeff Hornacek sigue sin encontrar la tecla. El equipo sigue perdiendo y su balance (que llegó a ser el cuarto mejor en Noviembre) ya es el undécimo. Los Knicks, que aún tienen capacidad de reacción (están a 3 partidos del octavo puesto) deben volver a encontrar la dulce senda de la victoria si no quieren que el tren de Playoffs, con el que sueñan desde hace varias temporadas, pase de largo.