Paul Millsap está seguro de que un jugador de los Hawks debería estar en el All-Star

Paul Millsap en un partido de los Atlanta Hawks. Fuente: NBA.com

Paul Millsap, ala-pívot de los Atlanta Hawks habló para Atlanta Journal Constitution sobre la posibilidad de un jugador del equipo fuera al All-Star. El jugador que tiene más valor actualmente en el equipo es el propio Millsap, él está haciendo una campaña esplendida promediando 17,9 puntos, 8,1 rebotes y 1,5 robos por partido, estos datos se asemejan a los de la temporada 2013-2014, donde consiguió su primera participación para el All-Star.

Millsap habló para los medios sobre la posibilidad de ir al All-Star “He sido una de las estrellas. Pase lo que pase, no se trata de eso. Es sobre este equipo y conseguir que este equipo este donde debemos estar. Si yo, o alguien en este equipo, es recompensado genial. Si no, vamos a salir y patear trasero” El jugador fue preguntando si el equipo estaría entre las primeras posiciones de la Conferencia Este “Sin lugar a duda. Los tres primeros, los cuatro primeros, en la Conferencia Este. Pero sabemos cómo es eso. Sabemos cómo es eso. A veces, no se predice de las victorias - y debe ser. Debería ser. Creo que nuestro equipo lo ha hecho muy bien. Un montón de equipos lo han hecho muy bien y debe tener chicos allí. Pero depende de los entrenadores. Al final del día, creo que los entrenadores, ellos lo saben”

Mike Budenholzer, entrenador de los Atlanta Hawks, habló de la posibilidad de que un jugador de su equipo pudiera ir al All-Star “Obviamente, la forma en que Paul y Dwight y Dennis han jugado, espero que todos los entrenadores vean cómo nos están ayudando, la forma en que nuestro equipo está jugando y la forma en que se están contribuyendo. Todas las cosas diferentes que Paul hace en ambos extremos de la pista. Él es tan único y tan dotado, creo que los entrenadores aprecian lo que hace” La posibilidad de que Paul Millsap llegue al All-Star es bastante evidente pero no tanto la Dennis Schroeder ya que hay muchos bases buenos en la Conferencia, y la posibilidad de que Dwight Howard vaya al All-Star sería nula ya que está haciendo su segunda peor campaña desde que está en la NBA.