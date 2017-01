Dion Waiters minimiza al gigante del Oeste

Google Plus

Con esa pose y ante la alegria de sus compañeros, Waiters festeja su triple decisivo ante Golden State. Foto: Getty Images para NBA.com

Es difícil hoy por hoy pensar en que un equipo que de momento se estaría quedando fuera de los playoffs venciera a los Golden State Warriors. Esto no pareció importarle a Waiters quien fue el jugador que llevó a Miami Heat a una victoria que dejó pasmado a los aficionados de la NBA a lo largo del mundo. Por segundo partido consecutivo, el escolta formado en Syracuse marca 33 puntos: Ya lo había hecho contra los Milwaukee Bucks el pasado sábado. Ante los Warriors anotó no solo dicha cifra, sino que el triple ganador dejando solamente 0:06 en el reloj del último cuarto del partido.

Esta victoria del Heat no es casualidad, lleva cuatro victorias al hilo ante rivales importantes: Houston Rockets, Dallas Mavericks, Milwaukee Bucks y Golden State Warriors. Si bien el Heat marcha penúltimo en la Conferencia Este liderada por los Cleveland Cavaliers de LeBron James y compañía, dan batalla ante otros equipos que creen poder pelear por la última plaza a playoffs, franquicias tales como los Philadelphia 76ers, Orlando Magic, Milwaukee Bucks y los New York Knicks entre otros. Por el lado de los Warriors, esta derrota no afectó en su condición de líder indiscutido de la Conferencia Oeste.

Contrario a lo que buscaban en otros partidos, el Heat empezó a sumar en grande cuando dejaron de buscar tanto a Whiteside en ataque ya que los Warriors estaban flojos en la defensa del perímetro. El último cuarto del partido fue verdaderamente frenético: Golden State hizo un parcial de 10-3 y parecía encaminarse a su victoria Nº 39 en esta temporada pero el Heat tenía otros planes: Waiters cortó esa racha del equipo de Kerr con un triple.

Quedaban 11 segundos en el reloj y un mate de Kevin Durant paralizó los corazones en el sur de la Florida, Waiters subió el balón a territorio de Golden State y ante la marca de Klay Thompson clavó el triple que definió el cotejo: 105-102 para los de Spoelstra y fiesta en Miami.