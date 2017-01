Resumen NBA: Los Sixers remontan sin Embiid y Washingtonsigue con la escalada en su conferencia

Dario Saric penetra a canasta durante el partido de ayer. (Fuente: nba.com).

Jornada corta pero excitante de la mejor liga de baloncesto del mundo. A las buenas rachas de Sixers y Wizards, se contrapuso la de los Jazz, que después de perder ante Oklahoma, lo hicieron también ante los Nuggets. Los Spurs ganaron sin Kawhi a unos Raptors sin DeRozan y Chicago venció con suficiencia a unos decepcionantes Magic que no arrancan de ninguna manera.

Los Angeles Clippers 110-121 Philadelphia 76ers

Los de Brett Brown se lo están creyendo y ya ganan hasta sin el fenómeno del año en la liga, Joel Embiid. El novato fue baja por unos problemas en la rodilla, pero el exceso de calidad interior de los de Filadelfia, hizo que no se notase su ausencia en este partido. Entre Noel, haciendo su mejor partido de la temporada, Saric y Richaun Holmes, consiguieron tapar el hueco del camerunés y darle la vuelta al partido en una segunda parte antológica ante su público, con una remontada de 19 puntos incluida.

Los interiores locales cuajaron un gran partido Una remontada que comenzó con el tercer cuarto entrado y perdiendo, como ya comentamos, por 19 puntos y que culminó a poco de cerrar el periodo con una penetración de Sergio Rodríguez, que tras un largo tiempo, había conseguido poner a su equipo por delante ante la entrega y pasión de la siempre ferviente afición ‘sixer’. A pesar del gran partido de los exteriores de los Clippers, y de la vuelta ‘descafeinada’ de Griffin, los Sixers no perdieron la fe en la remontada y se acabaron llevando el partido.

Los chicos de Brett Brown están empezando a hacer funcionar la maquinaria que lleva años construyéndose. Aun con lagunas en algunas posiciones, los jugadores de Filadelfia han conseguido aunar esfuerzo, orden y buen juego para ganar sus partidos. Ayer, la segunda parte fue un clínic de movimiento de balón con pases bellísimos y de todas las formas posibles. Se gustan. Los Playoffs, de seguir esta escalada, ya no son algo irreal, con Joel Embiid, todo es posible.

Boston Celtics 108-123 Washington Wizards

Los Wizards hicieron un curioso gesto al llegar al pabellón para el partido al vestirse todos de negro, como si de un funeral para Boston se tratase, aunque siguen por delante de ellos en la clasificación. Quizás eso les empujó a una nueva victoria en casa y a seguir creciendo como equipo dentro de un Este muy apretado.

Centrándonos ya en el partido, los locales consiguieron mantener intacta su racha de victorias en casa que ya asciende a 14, la mejor marca desde 1989 y la tercera mejor de la franquicia. Esto fue debido al gran funcionamiento de su pareja exterior, formada por Wall y Beal, que anotaron 58 puntos en total, a lo que se unió el trabajo en los tableros de Gortat y Morris, este último con un doble-doble de 19 puntos y 11 rebotes. Además, el banquillo capitalino se mantuvo más firme que el de Boston, comandado por los 11 puntos de Kelly Oubre Jr.

Por parte de Boston, Thomas y Horford plantaron cara, ambos por encima de los 20 puntos, pero no encontraron demasiada ayuda para perforar la defensa de los Wiards en la noche de ayer. Crowder con 17 y Smart, que después tuvo una fuerte discusión en el banquillo con uno de sus asistentes, con 13 puntos, fueron sus mayores apoyos. El banquillo que otras noches les ha dado la victoria, hoy los condenó al fracaso.

San Antonio Spurs 108-106 Toronto Raptors

A pesar de no contar cada equipo con su respectiva estrella angelina, Kawhi y DeRozan, ambos nativos de la zona de Los Angeles, además de enfrentarse los dos segundos de cada conferencia, los Spurs consiguieron imponerse a unos correosos Raptors que atraviesan una pequeña crisis de resultados.

En San Antonio crecen los enanos. Después de las lesiones de Parker y Gasol, la de Leonard trastoca mucho el quinteto titular. Tanto como que más de la mitad está ausente por lesión. Solo Aldridge, actual estrella y relevo anotador de Leonard, y Green están sanos ahora mismo para jugar. Pero Anderson, Lee y Murray, relevos de los lesionados, están cuajando un gran papel en los últimos partidos, ayudando al equipo a sacarlos adelante. Pese a ir ganando de siete al descanso, un buen tercer cuarto de los Raptors hizo que el empate reinase en el marcador al comenzar el último y decisivo periodo donde se impusieron los del Álamo en un final de infarto.

Murray está jugando un gran baloncesto saliendo de titular La sustitución del papel de líder de DeRozan la lleva, cómo no, Kyle Lowry, que ayer anotó 30 puntos, pero que no está satisfecho con su rendimiento mostrado en la ausencia de su compañero, y en el que su mayor apoyo fue Terrence Ross desde el banquillo con 21 puntos. Los Raptors no han aprovechado la mala racha que atraviesan los Cavs, primeros de la conferencia, para asaltar su puesto, aunque las recientes derrotas de Boston, también les han permitido conservar esa codiciada segunda plaza, aunque si siguen así -peor racha de derrotas desde hace casi dos años- puede que no por mucho tiempo.

Minnesota Timberwolves 112-111 Phoenix Suns

El duelo en los bajos fondos del Oeste se lo llevó la joven camada de Minnesota gracias a un tiro final de Wiggins en el último suspiro, que les otorgó la victoria, sexta en los últimos ocho partidos, en un apretado final.

Wiggins, con 31 puntos, fue dueño y señor de su equipo. Junto con los 18 de Towns, ambos funcionaron bajo la batuta de Rubio, que volvía después de fallecer su abuela la pasada semana, con un buen partido de 14 puntos y 10 asistencias. Aunque una vez más volvieron a desperdiciar una ventaja de casi 15 puntos, esta vez el tiro final entró y pudieron irse a casa con una sonrisa. Con su actual racha creciente, están a solo dos partidos de la última, y baratísima, plaza de Playoffs.

Los Suns por su parte, estuvieron a merced de Booker y su explosión al final del partido que los acercó a la victoria, y que incluso se pusieron por delante en el final del partido con los tiros libres de Tucker a falta de seis segundos para el final. Chandler, con 22 puntos y 17 rebotes, aleccionó a la joven estrella rival en la pintura, Karl-Antohony Towns, de lo que es un pívot rocoso y veterano de la vieja escuela. No pudo ser y se quedan sin el premio final unos Suns que siguen peleando los partidos, pero que les falta algo más de contundencia en los finales para poder rascar alguna victoria más en esta dura liga.

Otros partidos:

Chicago Bulls 100-92 Orlando Magic

Utah Jazz 93-103 Denver Nuggets