Wade se plantea su futuro en los Bulls debido a su mediocre temporada

Dwyane Wade con la camiseta de los Chicago Bulls. | Armando L. Sanchez / Chicago Tribune

Tras llegar a Chicago el pasado verano, la situación del equipo no está siendo la deseada por Dwyane Wade, que ha empezado a mostrar su incomodidad con la situación del equipo. El escolta ha admitido estar preocupado por haber ganado solo la mitad de los partidos disputados con los Bulls, y no parece que el equipo vaya a crecer milagrosamente en lo que resta de temporada.

“No sé si es tan simple, si es blanco o negro,” comentaba Wade sobre el estado del equipo. “Creo que hay ciertos equipos que mejoran durante el año y otros que son lo que son. Yo he estado en ambos. He estado en equipos en los que es lo que es y tienes que lidiar con eso durante todo el año. Y otros en los que todo mejora a lo largo del año. Ahora mismo somos lo que somos.”

“Acabo de cumplir 35 y tengo un número en la cabeza sobre cuánto tiempo quiero jugar. Al final del día quieres estar en una situación en la que puedas competir. Es muy complicado en esta liga, ya que eso también depende del dinero que estés dispuesto a ganar. Depende de la ciudad en la que quieras estar,” analizaba Dwyane, que no tiene ninguna intención de desperdiciar sus últimos años. “Son muchas variables a tener en cuenta pero, sin duda alguna, analizaré todo lo que pase este año cuando llegue el verano. Me tomo mi carrera muy en serio, al igual que dónde estoy y dónde quiero estar. Haré lo mismo este verano.”Wade firmó el pasado verano un contrato de 47 millones de dólares que incluía una opción de decidir por parte del jugador. El veterano ha admitido ya que el rendimiento del equipo afectaría a su decisión, al igual que lo haría el futuro de Jimmy Butler, estrella del equipo.

A estas alturas de sus carreras, muchos veteranos intentan ir en busca del anillo, pero este no es el caso de Wade. Para hacer eso, la mayoría de jugadores tienen que bajarse el salario de manera exagerada, demasiado en el caso de Dwyane. Ya tuvo ofertas en verano de superpotencias como lo son los Cavaliers, pero no podían ofrecerle lo que el pedía.

“La razón por la que dije eso, es porque me preguntasteis sobre si iría a los Cavs este verano y ellos tenían alrededor de 2,4 millones para gastar,” decía Wade sobre la oferta de la franquicia de Ohio. “No está tan mal. Tengo tres anillos… Eso quería decir. En ese sentido, algunos veterano hacen sacrificios. Como David West el año pasado, que dejó pasar mucho dinero para poder ir a San Antonio. Es algo que él quería hacer, quería luchar por el anillo. Yo tengo tres, he estado en cinco Finales, y no necesito hacer eso. Pero también es un momento en el que quiero competir. Hay una fina línea entre lo que quiero realmente. Y eso no es lo que quiero.

Dwyane Wade está en medio de su decimocuarta temporada en la NBA y ha demostrado ser un competidor nato. Sobre la situación en los Bulls, admite hacer todo lo que puede. Al igual que muchos de sus compañeros, no tiene muy clara la razón por la cual el equipos está siendo tan irregular.

“No puedo hacer nada al respecto. Estoy en una posición como jugador en la que solo puedo dar el máximo de mí mismo,” comentaba Wade sobre su situación dentro del equipo. “Algunas noches salimos al parqué y lo damos todo para ganar y otras noches nos dejamos llevar por el partido. No es tan fácil cuando no sobra el talento en el equipo.”

Dwyane sabe que con la plantilla de la que disponen los Bulls, cada jugador debe dar el máximo para conseguir la victoria. Deben luchar cada balón como si fuera la última posesión para ser capaces de sobreponerse a la falta de talento.

“Quería estar aquí esta temporada y hacerlo lo mejor que pudiese. […] Obviamente no estoy contento con el balance del equipo. ¿Quién lo estaría? Pero sí que hay muchos aspectos individuales de los que estoy satisfecho. Obviamente estoy contento con el crecimiento de Jimmy (Butler) y de nuestra relación. Estoy contento con la organización, con como afrontamos las cosas, pero no con nuestro balance. Pero nadie en el equipo lo está.”

Dwyane Wade es uno de los mejores escoltas de la historia de la liga, uno de los mejores jugadores del milenio y un gran competidor, lo cual ha demostrado todas y cada una de las temporadas de su ilustre carrera. Pese a querer ganar el dinero que se merece, su naturaleza competidora no le permite dejar de pensar en los problemas del equipo y en la incapacidad de luchar noche tras noche. Pese a haber declarado que no se planteará su futuro hasta que llegue el momento, todo lo que ocurre durante el año afectará a su decisión. Wade y los Bulls son los únicos que saben hasta dónde puede llegar su relación.