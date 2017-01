Utah necesita un base de garantías | Foto: Nba.com

La fecha límite del período de traspasos está acercándose cada vez más, y este es el momento idóneo para que Utah comience a explorar opciones para adquirir un base suplente de garantías. Los sustitutos de George Hill como son Dante Exum, Raul Neto y Shelvin Mack no están aprovechando nada sus minutos de juego.

A principios de temporada George Hill fue capaz de cubrir muchas de las deficiencias de los anteriores bases del equipo con un juego fenomenal. Sin embargo, el momento de rendimiento actual de Hill está siendo más bajo, con un 37,5% de tiros de campo y un 18,8% en tiros de tres y Utah se encuentra en un punto donde no tiene un sustituto de garantías que meter en cancha cuando Hill esté mal y tenga un competidor que saque lo mejor de él.

Por ello si Utah quiere seguir ganando y aspirando a llegar a jugar partidos de playoff esta temporada es vital que sean capaces de conseguir un base de buen nivel. Dicho esto los Jazz deben estar dispuestos a dejar escapar a uno de los suyos y luchar por los que les interesan, y aqui os ofrecemos una lista de los posibles candidatos:

Darren Collison

El base de los Sacramento Kings esta temporada está promediando 12,4 puntos y 4,2 asistencias por partido, y sería una muy buena incorporación para las aspiraciones de Utah, además de mejorar el tiro del equipo demostrando la presente y la anterior campaña que es un gran anotador. Ya se vió en la pasada derrota ante los Thunder donde dejaban descaradamente tirar a Exum desde la zona de tres con la certeza de que fallaría y no se equivocaron.

Collison es también una opción algo realista dado el hecho de que Sacramento parece estar perpetuamente vinculado a los rumores comerciales. Los Kings miran desesperadamente por un movimiento que podría ayudarles a salir de la mitad inferior de la NBA y parece bastante probable que el Jazz podría presentar una atractiva oferta para el profesional de octavo año. Especialmente con el base Ty Lawson jugando bien hasta ahora esta temporada para los Kings, Sacramento podría muy bien ver a Collison como desechable y estar dispuesto a lidiar con él para futuras selecciones siendo una muy buena opcion de traspaso.

Ricky Rubio

Los Timberwolves han optado por ir traspasando a tantos jóvenes y empezar a introducir jugadores de más experiencia para ir ganando partidos y un equipo más compacto. Además parece que Kris Dunn es el base de futuro de los de Minnesota y ello lleva al gran base español a estar en la lista de traspasos. Los rumores de la semana pasada que llegaron a la web fue de que se estaba discutiendo un contrato de Ricky Rubio con Detroit Pistons cambiandolo por Reggie Jackson, pero el entrenador de los Pistons, Stan Van Gundy, silenció rápidamente ese rumor.

Rubio probablemente no sería una gran mejora en la puntuación entre las reservas de Utah, pero eso tampoco es por lo que Rubio es conocido. A lo largo de su carrera ha sido capaz de asistir a sus compañeros de equipo para una gran actuación y a pesar de sus problemas de puntuación esta temporada, todavía ha sido capaz de mantener ese aspecto de su juego con un promedio de ocho asistencias por partido. Así que mientras que tal vez no es una opción óptima, esas habilidades por sí sola podría ser suficiente para que sea una mejora sobre la situación sustituto de base, y quien sabe a lo mejor necesita un cambio de escenario para obtener su ritmo de puntuación.

Reggie Jackson

Los Pistons sin duda podría utilizar un comercio para ayudar a apuntalar lo que ha sido una temporada mediocre y el retirar a Jackson, el mejor anotador del equipo, tal vez no sea la mejor manera de hacer eso para esta temporada, si Detroit decide deshacerse del equipo actual y mirar al futuro, podría ser una muy buena opción. Si este fuera el caso, el equipo que atrae a los Pistons para lidiar con ellos podría ser un gran premio. Jackson está promediando 16.9 puntos con un 43.5 por ciento de tiros desde el campo y un 38 por ciento desde el fondo, mientras agrega 5.6 asistencias por partido. Él es sin duda un base de gran calibre en esta liga y proporcionaría un ascenso enorme en el banco de Utah.

Sin embargo, hay dos problemas. En primer lugar, Jackson partió en gran medida por ser suplente, en los Oklahoma City Thunder, para poder salir de la sombra de Russell Westbrook y ser titular. Por lo tanto, hay una buena probabilidad de que luchara por jugar un papel mas importante que el de suplente en los Jazz y en lugar de ayudar a crear fricción y ser un obstáculo. Si llega, es probable que los Jazz tuvieran que renunciar a una pieza bastante importante para conseguir a Jackson y que muy bien puede no valer la pena.

Lou Williams

Este puede ser un poco descabellado debido al hecho de que la única mención de Lou Williams en rumores comerciales tiene que ver con la especulación de que tal vez los Lakers quieren desechar la temporada. Sin embargo, hasta ahora esta temporada, Williams ha parecido lejos de ser prescindible. De hecho, de muchas maneras ha mantenido al banco de los Lakers, y al equipo en su conjunto, a flote en circunstancias terribles. Eso no quiere decir que los Lakers realmente están haciendo eso bien con su récord de 16-32, pero sin Williams no se sabe cuánto peor sería. En la actualidad es el mejor anotador del equipo a pesar de salir del banquillo, ya que promedia 17.9 puntos por partido en un sólido porcentaje de meta de campo de 43.2 por ciento y 37.2 por ciento de tres puntos porcentuales. Él ha jugado en gran parte de reserva para los Lakers, puede que no sea la mejor opción para ejecutar una ofensiva, pero es un base capaz de jugar el uno y simplemente no hay duda de que este hombre puede anotar.

Por lo tanto, su capacidad de puntuación y la voluntad de tener un papel de suplente podría potencialmente hacer un increíble ajuste para los Jazz. Por no mencionar, él está en un contrato bastante amigable que no debe obstaculizar a Utah demasiado desde un punto de vista financiero. Así que aunque los Lakers en realidad no tienen la intención de mover a Williams, si hay siquiera un pío de un rumor de que podría estar en el bloque comercial, es un objetivo pot el que los Jazz tienen que ir de duro y rápido.

Deron Williams

El ex Jazzman continúa jugando bien para los Mavericks poniendo 13.7 puntos y 7.1 asistencias por partido. Sigue siendo sólido anotaciones y mientras que no es necesariamente un tirador, todavía plantea bastante una amenaza para demandar la atención de la defensa. Es excelente en la ejecución de una ofensiva, un gran pasador y traería una gran cantidad de experiencia de veteranos y playoffs a la segunda unidad y al equipo en su conjunto. A pesar de una mala salida de Utah, ha expresado su arrepentimiento por cómo se manejaron las cosas y más tarde reconoció lo bien que estaba en el sistema de Jerry Sloan. Aunque hay un nuevo entrenador en la ciudad, Williams probablemente encajaría con el estilo de juego de Utah y ayudaría a ejecutar la ofensiva del banco muy bien.

Él y su familia todavía tienen vínculos con Utah y podria ser una forma de redimirse por errores pasados, pude ver a Deron emocionado de regresar al Jazz, que es un equipo de playoffs una vez más, y corregir sus errores ayudando a este equipo a dar un paso hacia el siguiente nivel. Él sin duda sería una mejora sobre cualquiera de las actuales carencias del equipo y podría incluso llenar sustituir con garantías cuando George Hill tenga una noche de descanso. Hay la pregunta sobre si Deron Williams voluntariamente abrazaría un papel de suplente, pero teniendo en cuenta que él tiene 32 años y claramente está en el final de su carrera, pude verlo con un enfoque similar al de su ex compañero de equipo de los Brooklyn Nets Joe Johnson y estar dispuesto a utilizar sus habilidades y su edad de una manera que beneficiaría a los Jazz.