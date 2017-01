Los Cavs rechazan a Carmelo Anthony

Carmelo Anthony durante un partido con los Knicks / Fuente: AS USA

En la búsqueda de soluciones por parte de los New York Knicks, encontraron una posible solución, la cual, no dependía completamente de la franquicia de New York si no que también tenía que interceder otro equipo, los Cleveland Cavaliers.

Esta posible solución consistía en un cambio de jugadores en el que Carmelo Anthony se marcharía hacia Ohio a cambio de Kevin Love antes de la fecha límite.

Según ESPN, los nickerbockers consultaron a los Cavs para saber si estos tenían interés en este intercambio, no obstante, los Knicks se encontraron ante la negativa de los actuales campeones de la NBA, quienes rechazaron dicho intercambio.

La intención de los Knicks sería discutir con Melo para que este renunciara a su cláusula de no-cambio en el caso de que Cleveland hubiera mostrado interés en el acuerdo.

No obstante, la negativa de los Cavs a este intercambio se debe al papel que Love desempeñó durante las pasadas finales de la NBA, donde fue muy importante para hacerse con el primer título de la historia de la franquicia.

El futuro de Anthony con los Knicks es más que dudoso por no decir que la relación entre ambos está tambaleándose peligrosamente hacia la ruptura de la relación que une a ambas partes. A esto hay que señalar que el deseo de Phil Jackson es mover al jugador para comenzar una nueva reconstrucción del equipo con Kristaps Porzingis como jugador franquicia.

Anthony, de 32 años, gana $24.6 millones esta temporada y tiene dos años en su contrato con Knicks por un valor de casi $54 millones. El último año del acuerdo opción de Anthony en 2018-19 y el contrato contiene un 15 por ciento de compensación por cambio que aumentaría su salario actual en los alrededores de los $29 millones es canjeado.

Love, de 28 años, gana $21.2 millones esta temporada y tiene tres temporadas restantes en su contrato actual después de este año, por un valor de más de $72 millones. La temporada 2019-20, cuando está programado para ganar $ 25,595,700, es opción de Love.