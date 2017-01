Golden State Warriors lidera la liga en ventas

Google Plus

Stephen Curry y Kevin Durant en el Media Day. Foto: asiastarz.com

Se han hechos públicos los datos de ventas de merchandising de la NBA. Los datos comprenden las fechas entre octubre y diciembre del pasado 2016, dejando datos para nada sorprendentes. Los dos equipos punteros de la liga, lideran todas las categorías, siendo el equipo de la Bahía de San Francisco, el que más productos vende en todo el planeta.

Stephen Curry se proclama como el jugador que más camisetas vende seguido de LeBron James y los Cleveland Cavaliers que ambos se posiciones segundos en ventas de merchandising en las respectivas categorías. Estos datos son respectivos a NBAStore.com, así como NBAstore.eu, las tiendas oficiales de la liga. Esta información no solo refleja las ventas de los Estados Unidos sino también de España y un gran número de países europeos a los que llegan todo tipo de productos relacionados con la liga norteamericana de baloncesto.

También hay hueco para los históricos. Los Ángeles Lakers se posiciona en tercer lugar entre los equipos que más productos venden y justo detrás de ellos se posicionan tanto Chicago Bulls como New York Knicks, que a pesar de no tener el mayor éxito dentro de las canchas, no pierden el que tienen fuera.

Los jugadores de los dos últimos finalistas de la NBA, son los que lideran todas las estadísticas. Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Kyrie Irving, Klay Thompson, Kevin Love y Draymond Green se encuentran en la lista de jugadores que más camisetas venden en nuestro país. Los aficionados españoles también aprecian la facilidad de Russell Westbrook para conseguir triples-dobles, siendo el cuarto jugador que más camisetas venden.

En términos generales, Golden State Warriors ha experimentado un gran crecimiento en ventas, como era de esperar. Hace varios años, a penas llegaban al top 20 de equipos que más vendían, pero actualmente, el equipo de la Bahía de San Francisco es el más popular de todos.