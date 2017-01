Resumen NBA: Welcome to the Jokic Show

Imagen: Nba.com

Noche que se presumía tranquila en la mejor liga de basket del planeta. No obstante, eso es mucho pedir para una competición plagada de superestrellas. La zona media de la liga se jugaba mucho la pasada madrugada, y no fallaron. Mavericks, Wolves, Suns y Lakers ven como se hunden un poco más en la clasificación, siendo los Playoffs una verdadera quimera para ellos.

Oklahoma City Thunder 108-99 Dallas Mavericks

Unos Thunder liderados por un monstruoso Russell Westbrook (45 puntos, ocho rebotes y tres asistencias) vencieron a unos Dallas Mavericks, que visitaron el Chesapeake Arena de Oklahoma con las bajas de Deron Williams, Dirk Nowitzki y Wesley Matthews. El encuentro se decantó tras el descanso, cuando los locales le endosaron un parcial de 34-18 al equipo de Rick Carslile en el tercer cuarto. Cabe destacar la lesión de Enes Kanter, quién sufre una fractura en el brazo tras propinarle un puñetazo a una silla del banquillo.

Thunder: Russell Westbrook (45 puntos, ocho rebotes y tres asistencias), Steven Adams (15 puntos y siete rebotes) y Victor Oladipo (17 puntos, siete rebotes y tres asistencias).

Mavericks: Harrison Barnes (31 puntos, dos rebotes y dos asistencias) y Justin Anderson (17 puntos, cinco rebotes y una asistencia)

Minnesota Timberwolves 103-109 Indiana Pacers

Los Indiana Pacers se sobrepusieron al doble-doble de Towns (33 puntos y diez rebotes) y asaltaron el Target Center con un gran partido de su particular "Big Three". Paul George (32 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias), Jeff Teague (20 puntos, ocho rebotes y 13 asistencias) y Myles Turner (23 puntos y seis rebotes) acabaron con la racha de tres victorias que traían los Wolves como carta de presentación en el día de ayer. El encuentro no se decantó hasta el final, empatando ambos equipos los parciales del tercer y cuarto cuarto. A esto añadir la vuelta de Zach Lavine (23 puntos, tres rebotes y cinco asistencias) y la consabida bajada de prestaciones de Ricky Rubio con la presencia del dos veces campeón del concurso de mates. El base del Masnou firmó dos puntos, cuatro rebotes y 12 asistencias en 32 minutos de juego.

Timberwolves: Karl-Anthony Towns (33 puntos y diez rebotes), Zach LaVine (23 puntos, tres rebotes y cinco asistencias) y Andrew Wiggins ( 21 puntos, cinco rebotes y dos asistencias).

Pacers: Paul George (32 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias), Jeff Teague (20 puntos, ocho rebotes y 13 asistencias), y Myles Turner (23 puntos y seis rebotes).

Denver Nuggets 127 - 120 Phoenix Suns

Welcome to Colorado, "This is the Jokic Show". Un partido a muchos puntos, nos dejó la gran actuación y el posterior susto del hombre del momento: Nikola Jokic.

El pívot serbio volvió a mostrar destellos de su calidad y firmó unos impresionantes 29 puntos, 14 rebotes y ocho asistencias. Junto a él, Danilo Gallinari completó una de sus mejores noches en mucho tiempo, y ayudó al equipo con 25 puntos y siete rebotes. La nota negativa del encuentro estuvo en la lesión de Jokic. El center de los Nuggets sufrió un golpe fortuito en su cadera, y tuvo que retirarse a pocos minutos del final. Aquí la secuencia completa:

Por parte de los Suns, la dupla Bledsoe- Booker volvió a ser lo más destacado de un roster plagado de jóvenes valores. No obstante, la aportación del backcourt de Arizona no fue suficiente para superar a unos Nuggets en alza. Los de Colorado ya son octavos del Oeste con dos partidos de ventaja sobre Portland Trail Blazzers.

Nuggets: Nikola Jokic (29 puntos, 14 rebotes y ocho asistencias), Danilo Gallinari (25 puntos y siete rebotes) y Keneth Faried (15 puntos y seis rebotes).

Suns: Devin Booker (24 puntos y seis asistencias), Eric Bledsoe (28 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias) y TJ Warren (21 puntos y ocho rebotes).

Utah Jazz 96-88 Los Ángeles Lakers

Partido a la vieja usanza en Salt Lake City. Las defensas se impusieron a los ataques, y ahí los Jazz son de los mejores de la liga. Ya con la plantilla al completo, salvo el contratiempo de Rodney Hood, el equipo de Q-Snyder ha tomado velocidad de crucero y luce un récord de 30-18.

En cuanto al partido, unos parciales decantados en el primer y tercer período hicieron que los Jazz ganaran a unos Lakers, que llegaron con las bajas sensibles de Julius Randle y D´Angelo Russell. Sin embargo, invitados no esperados a esta fiesta como Ivica Zubac o Lou Williams defendieron el orgullo púrpura y oro. Ojito con el croata...16 puntos y diez rebotes en 26 minutos.

Jazz: Rudy Gobert (nueve puntos, 13 rebotes ¡y seis tapones!) y Gordon Hayward (24 puntos, tres rebotes y dos asistencias).

Lakers: Lou Williams (20 puntos, cinco rebotes y una asistencia) e Ivica Zubac (16 puntos y diez rebotes).