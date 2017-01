Aaron Gordon repetirá en el concurso de mates

Google Plus

Aaron Gordon saltando por encima de Stuff en el último concurso. | Foto: Getty Images.

Después de protagonizar uno de los mejores concursos que se recuerdan, Aaron Gordon volverá a estar presente en la cita de Nueva Orleans. El año pasado estuvo muy cerca de llevarse el título de campeón (para muchos seguidores, lo fue) y el jugador no quiere perder la ocasión de coronarse como el mejor “matador” de la liga.

Como los aficionados a la NBA recordarán, Gordon dio un auténtico recital de mates en el anterior torneo, muchos de ellos apoyándose en Stuff, el dragón que sirve como mascota a los Magic. Finalmente, su exhibición no le valió para llevarse la victoria después de un tremendo duelo con Zach Lavine.

No habrá three-peat

La mala noticia para el concurso es que este año Zach Lavine no participará. Anunciado por el mismo departamento de prensa de los Timberwolves, el escolta ha rechazado la posibilidad de ganar su tercer trofeo de manera consecutiva y no repetirá su ya histórico duelo con Gordon. Los motivos de la renuncia son diversos, pero básicamente Lavine no quiere que se le encasille como un jugador que sólo sale en los highlights televisivos.

Gordon y Lavine se saludan tras el duelo del año pasado en Toronto. | Foto: NBA.

¿Quién más participará?

Una vez confirmada la presencia de "AG00" y la definitiva baja de Lavine, se abren las especulaciones para saber quién completará el concurso.

Distintas fuentes informan que la NBA ya ha enviado invitaciones formales a Jonathon Simmons, alero de los Spurs que en su irrupción en la liga ha demostrado unas características físicas impresionantes, y el rookie Jaylen Brown, recientemente elegido con el pick 3 del Draft por Boston Celtics. De no haberse lesionado, quién tenía su puesto asegurado era Larry Nance Jr, que ya dio pinceladas el año pasado de su capacidad y las ha refrendado con creces esta temporada.

El All Star de Nueva Orleans coronará un nuevo rey del mate y Aaron Gordon está decidido a serlo de una vez por todas.