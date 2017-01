James Harden no perdona ante los Sixers de Embiid

Los buenos resultados recientes de Philadelphia 76ers no son mera casualidad. Parece que Brett Brown ha conseguido dar con la tecla y los Sixers son un equipo al que considerar seriamente en cuanto a la lucha por los Playoffs en la Conferencia Este se refiere. Tras conseguir una buena victoria frente a los Bucks en Milwaukee, tenían que verse las caras con uno de los equipos revelación de la NBA, los Houston Rockets de Mike D’Antoni, que ha conseguido darles una vuelta de tuerca y ha convertido a James Harden en uno de los principales candidatos para ganar el premio a mejor jugador de la temporada. ¿Serían capaces los tejanos de conseguir ganar en el Wells Fargo Center, que se ha convertido en todo un fortín últimamente?

James Harden a nivel MVP

James Harden llegaba al Wells Fargo para liderar a su equipo a una nueva victoria. Volvió a dejar otra de sus actuaciones en las que no nos hace dudar a la hora de preguntarse quién es el MVP de la temporada. Dejó ni más ni menos que un triple-doble histórico. 51 puntos, 13 asistencias y 13 rebotes para llevar a los suyos a la trigésimo quinta victoria de la temporada ante un Joel Embiid que se reivindicó tras no haber sido elegido como suplente en el All-Star. James Harden mostró su carta de presentación, de esto es capaz el escolta procedente de la Universidad de Arizona State. No contó con gran ayuda de sus compañeros. Eric Gordon no jugó, Trevor Ariza solo aportó siete puntos y Ryan Anderson volvió a tener una noche bastante poco certera con el tiro de larga distancia. Finalmente, sus dos principales apoyos fueron los dos pívot, Nene y Capela que consiguieron anotar 21 y 17 puntos respectivamente. James Harden consiguió su quinto triple-doble de la temporada con 40 puntos o más. Este chico no deja de sorprendernos.

Joel Embiid se reivindica

El pívot camerunés decidió deleitarnos con otra de sus exhibiciones en las que hizo de todo. Una vez más, fue la principal referencia ofensiva y defensiva del equipo, dejando a los Rockets con un palmo de narices cada vez que se acercaba a canasta. 32 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias para un Embiid que tenía algo que demostrar tras no haber sido seleccionado para el partido de las estrellas. Ya mostró su indignación en las redes sociales, pero debía firmar un partido que acompañaran a sus palabras, y así fue. En Philadelphia tuvieron la fiesta montada gracias a este señor, que se dedicó a alentar al público cada vez que los suyos se acercaban en el marcador. Phildelphia consiguió recortar diferencia en repetidas ocasiones y ponerse a tiro gracias a Embiid, pero acababa llegando Harden para sentenciar las cosas y bajarle los humos a unos Sixers que se creen capaces de todo. Tras lo sucedido en estas últimas semanas, nadie pone en duda que este equipo puede meterse en la lucha por los Playoffs.

El banquillo de Philadelphia, respondió

A pesar de no conseguir la victoria y haber estado metidos en el partido gracias a Embiid, los jugadores del banquillo de Philly estuvieron muy acertados y permitieron esa dosificación tan necesaria del número 21 que le permitió pasar el relevo a unos compañeros que consiguieron responder a las mil maravillas. Timothe Luwawu-Cabarrot fue uno de los nombres destacados de ese banquillo. El francés no suele conseguir mucha atención, pero anoche materializó jugadas importantes que conseguían mantener en el partido a los suyos y tuvo su congratulación por parte de sus compañeros. 12 puntos para un Luwawu que espera más minutos por parte de Brett Brown a quien dejó impresionado con su juego. Gerald Henderson y Dario Saric salieron desde el banquillo de la ciudad del amor fraternal y no decepcionaron. 13 y 12 puntos respectivamente para dos jugadores que han perdido la titularidad pero que buscan recuperar su sitio en una plantilla que cada día es más competitiva y cada vez más favorable para el cuerpo técnico que ve cómo los jugadores dan el máximo para volver a ganarse su confianza.

El Chacho no estuvo

Una de esas noches poco positivas para el tinerfeño que sigue viendo cómo T.J. McConell le está comiendo la tostada. Volvió a salir desde el banquillo y nos dejó ocho puntos y 2 asistencias en 20 minutos de juego. Las cosas no están saliendo bien y las sensaciones cuando está en la pista tampoco son buenas. Necesita recuperar su mejor nivel que vimos a principios de temporada para volver a competir por ese puesto de base titular que cada vez se decanta hacia el lado de McConell.