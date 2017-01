Los jugadores de Cleveland elogian a Russell Westbrook

Google Plus

Russell Westbrook haciendo un mate | Foto: NBA.com

La temporada de Russell Westbrook no está siendo ni medio normal. Está consiguiendo mantener con vida a unos Thunder que viven principalmente de él y sus triples-dobles. Ya ha conseguido superar a Larry Bird en la lista histórica y quiere alcanzar la cifra de Oscar Robertson con 41 en una sola temporada. Westbrook ya cuenta con 23 triples-dobles esta temporada y el récord está más cerca de lo que parece.

El próximo domingo, los Thunder visitan Cleveland para enfrentarse a los vigentes campeones de la NBA en prime time en nuestro país. Todos los ojos estarán puestos sobre él, todo el mundo lleva esperando con muchas ganas este primer enfrentamiento entre LeBron James y Russell Westbrook. El espectáculo está servido y podremos degustarlo la próxima noche.

Sus rivales, han tenido muy buenas palabras para Westbrook. Lo que está consiguiendo esta temporada no habría sucedido si Kevin Durant hubiera decidido quedarse en Oklahoma, y saben lo que cuesta echarse un equipo a las espaldas y tener que tirar del carro todas las noches para poder salir adelante. Kevin Love, que compartió vestuario con él en la Universidad de UCLA solo tuvo elogios para el base de los Thunder. “Nunca habíamos visto algo tan impresionante en esta liga.” dijo Kevin Love, que compartió habitación con él durante su etapa universitaria. “No va a parar, no va a bajar el nivel. Así es Russ, un futuro Hall of Famer.”

LeBron James también dedicó su tiempo para alabar a Westbrook, contra el que tendrá que verse las caras en su próximo partido. Los Cavaliers no están pasando por una buena racha, pero LeBron no está preocupado. “Le doy mi diez a Westbrook. Solo tipos como yo, Oscar Robertson o Magic Johnson hemos sido capaces de hacer algo así.” Contestó LeBron al ser preguntado sobre el base de Oklahoma. Concluyó con un rotundo “Es increíble”.