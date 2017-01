Steve Kerr: “Van a jugar los cuatro juntos”

Steve Kerr en un partido de los Golden State Warriors. Fuente: NBA.com

Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors habló para ESPN sobre la posibilidad de poner a sus cuatro jugadores al mismo tiempo. Kerr será el próximo 19 de febrero entrenador del equipo del All-Star de la Conferencia Oeste. Hay que recordar que el entrenador de los Warriors tiene este privilegio porque el equipo tiene el mejor récord del Oeste. También hay que decir que los Warriors llevaran cuatro jugadores al All-Star, esos jugadores son Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green.

Kerr habló sobre esta posible situación “Estoy absolutamente seguro de que van a jugar los cuatro juntos" "Esos cuatro estarán juntos seguro. Puedo garantizar que sucederá en algún momento porque eso será una cosa muy bonita” El entrenador siguió hablando de lo maravilloso que va a ser “Es un gran honor para esos jugadores individualmente y para nosotros como organización. Es bastante notable tener este grupo en este momento y ver a todos jugando tan bien juntos, junto con el resto de nuestros chicos. No siempre funciona de esa manera - donde poner un grupo junto, un grupo de estrellas - y no siempre hace clic.”

Además de hablar Kerr de esta situación también hablaron dos integrantes del equipo, Klay Thompson y Draymond Green “Eso sería genial. Me pregunto quién sería el quinto jugador”, dijo Klay Thompson. “Eso es especial. Dice mucho sobre este equipo y el éxito que hemos tenido. Puedes tener a quien quieras en tu equipo - si ese equipo no tiene éxito, no vas a meter a cuatro chicos. Eso dice mucho”, dijo el ala-pívot del equipo de San Francisco. La última vez que cuatro jugadores del mismo equipo fueron al All-Star fue en el All-Star de 2015, en el cual cuatro jugadores de los Atlanta Hawks elegidos por su gran labor en la temporada y en el especial en el mes de enero en el cual no perdieron ningún partido.