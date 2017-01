Harden entra en la historia de la NBA

Harden no va a parar de batir récords | thesportsfanjournal.com

Gracias. Gracias por el espectáculo que distes ayer. Gracias por hacerlo fácil. Gracias por recordarnos porque amamos éste deporte. Creo que nos dejaste a todos con la boca abierta. James Harden nos vuelve a demostrar porque está en la carrera por el MVP más directa junto a Russell Westbrook, con una diferencia, que tú sí eres titular en el All Star.

La jornada anterior los texanos se enfrentaban a los Sixers del Chacho y de Embiid. Y tras varias derrotas volvieran a la senda de la victoria gracias a The Beard con su decimoquinto triple-doble en ésta temporada y haciendo más historia. James Harden sigue agrandando sus hitos, ésta vez se ha convertido en el único jugador en la historia de la NBA en hacer dos triple-doble con más de cincuenta puntos. Además aclarar que los ha hecho en una misma temporada, lo que complica más ese hito. Sus números ayer fueron de 51 puntos, 13 asistencias y 13 rebotes, siendo así el mejor del partido, de la jornada y me atrevería a decir que podría ser el mejor del mes. Los texanos no es que deben estar contentos con James Harden, es que le deben hacer una estatua al lado de Hakeem Olajuwon, porque con 27 años ya ha entrado en la historia de la competición y no se va a quedar quieto, va a ir a más. Se ha visto una notable mejoría en defensa y su cambio a base gracias a D´Antoni, hace que reparta más juego y la franquicia haga un mejor juego.

En definitiva, Harden está siendo el jugador revelación ésta temporada junto a Embiid o Hayward y tiene muchas papeletas de llevarse el MVP. Promediando 30 puntos por partido, 11 asistencias y 8 rebotes, hace que cualquier aficionado se rinda a sus pies porque es raro el partido que no hace un doble-doble o triple-doble. Como he dicho antes, simplemente gracias.