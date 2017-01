Embiid cree que merecía un hueco en el 'All-Star Game'

Joel Embiid. | Fotografía: USA TODAY Sports / For The Win

Joel Embiid es uno de los jugadores más impactantes del año y el candidato número uno para ganar el premio al Novato del Año. Por eso, no haber conseguido ser seleccionado para participar en el All-Star Game ha sido una total decepción para él. Pese a ser el tercer jugador del frontcourt más votado en el Este por la afición, no fue capaz de desbancar a LeBron James, Giannis Antetokounmpo y Jimmy Butler.

Embiid se quedó a las puertas de ser titular debido a los votos de periodistas y, sobre todo, de otros jugadores; y es que fue solamente el octavo jugador más votado por sus compañeros de profesión. Pese a no conseguir un puesto en el quinteto inicial, el novato de los Sixers seguía confiando en conseguir un hueco como reserva. Es por eso que, cuando se hicieron oficiales los reservas para el partido de las estrellas y el nombre de Embiid seguía sin aparecer, las esperanzas del camerunés llegaron a su fin.

"Creo que lo merecía," comentaba Embiid sobre su decepción. "No me importan realmente mis estadísticas, pero podría usar eso para demostrarlo." El jugador de los Sixers sabe de su potencial e importancia en el equipo, así como de lo sorprendente que ha sido su irrupción en la liga. "Lo que no acabo de entender es lo de los minutos," decía. "Si promedias tantos puntos en 24-25 minutos, es algo importante. Como he dicho, estoy decepcionado, pero estoy feliz por los chicos seleccionados".

Uno de las elecciones más controvertidas para el All-Star ha sido el de Paul Millsap, que competía con Embiid por conseguir un puesto en el equipo. El alero de los Atlanta Hawks promedia esta temporada 17,6 puntos, 8 rebotes y 3,8 asistencias, estadísticas que no le separan de Embiid. El camerunés consigue 20,2 puntos, 7,8 rebotes y 2,1 asistencias por partido, acompañados de 2,5 tapones que le colocan como el segundo máximo taponador de la liga. La diferencia entre ambos jugadores reside en la cantidad de minutos que pasan en pista. Mientras Millsap juega 33,8 minutos por partido, Embiid sólo es capaz de participar en 25,4 minutos por encuentro.

Si, por otro lado, se comparan las estadísticas por cada 36 minutos disputados, el camerunés gana por goleada. Es justamente eso, la producción que es capaz de generar Embiid en cada partido, pese a los pocos minutos en pista de los que dispone. "Es una broma, sinceramente," comentaba McConnell. "La cantidad de minutos que juega y el daño que hace, creo que es una vergüenza que no fuese votado para el All-Star Game." Tanto sus compañeros como el propio Embiid son sabedores de su importancia dentro del equipo, así como de su impacto cada minuto que disputa en pista y de su más que impresionante irrupción en la liga. Es por eso que ni él ni el resto de miembros de los Sixers han podido evitar mostrar su descontento.

Pese al chasco que se ha llevado, el propio jugador ha declarado su tranquilidad, conociendo el tiempo y gran futuro del que dispone. "Soy joven, así que sé que voy a tener muchas oportunidades, así que no estoy decepcionado," comentaba Embiid sobre sus emociones y posibles oportunidades. Está claro que, pese a que no haya llegado a conseguirlo este año, en la NBA hay Embiid para rato y será cuestión de tiempo que pueda participar en el partido de las estrellas.