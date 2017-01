McCollum sobre el Concurso de triples: "Me lo voy a tomar en serio"

McCollum pone rumbo al Concurso de Triples I Foto: NBA.com

La progresión de C.J. McCollum es realmente imparable. El jugador que ya cosechó el premio al Jugador Más Mejorado de la NBA se ha convertido en la nueva estrella de los Blazers. Sus estadísticas este año desde la línea de tres puntos son de 42,2% y durante toda su carrera deportiva de 41,2% en T3. Dichos porcentajes son bastante buenos y es que se trata de uno de los lanzadores más fiables de su franquicia.

McCollum quiere ir al Concurso de Triples

Sus porcentajes son más que dignos de ir al Concurso de Triples y el propio jugador ha reconocido que quiere ir. Sin embargo, su asistencia no es por sus locas ganas de asistir. Más bien por un mero cambio de planes. Según ha confesado McCollum, como su novia no va a tener días libres durante las fechas en las que se disputa el All-Star, él ha decidido participar en el torneo y rellenar de ese modo su agenda.

El escolta reconoció lo siguiente a los micrófonos de ESPN: "quería tomarme unas vacaciones”. “Si no voy a estar en el partido del All-Star y tampoco puedo tomarme vacaciones porque mi chica tiene un examen, he preferido ir allí durante 48 horas, e intentar relajarme y descansar”.

El escolta ha querido zanjar cualquier tipo de especulación con estas palabras: "Yo voy a competir. Al principio estaba en contra, realmente no quería ir. Pero viendo cómo lo hice el año pasado y que mi chica no tiene días libres, he cambiado mi opinión. Me lo voy a tomar en serio. El año pasado ya estuve lanzando. Me llamaron la noche anterior y me fui a un gimnasio a hacer una ronda de tiro para practicar. Este año voy a prepararme más". Habrá que ver cómo termina esta curiosa historia y si se marcha de New Orleans con el trofeo entre las manos.