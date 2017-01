Google Plus

Stevens estaría encantado de entrenar a Carmelo | Foto: Getty Images

Los New York Knicks parece que están intentando colocar a Carmelo Anthony de una vez por todas y están dispuestos a deshacerse de él. Mientras tanto, Carmelo, continúa en una extraña situación en intenta que esto no le afecte al juego. Sus números en Enero son los mejores de toda la temporada y a lo mejor es por eso por lo que se le está buscando una salida. En el anterior encuentro fue el mejor de los Knicks y dio la cara por el equipo de New York.

Sin embargo, estas actuaciones no han hecho que cesen los rumores de su salida de los New York Knicks. El alero sonó para una gran cantidad de equipos, entre los que pueden estar los Cavs o los Boston Celtics. Mientras tanto, el público del MSG se está poniendo nervioso con la incertidumbre que y es que podría ser el fin de un proyecto que surgió hace mucho tiempo. La afición neoyorkina ha abucheado a la estrella de los Knicks y esto no está sentando demasiado bien.

Mientras tanto Phil Jackson, al parecer, sigue buscando una buena novia para su jugador. Uno de estos equipos son los Boston Celtics. Los verdes son un equipo de Playoffs y tal vez estén buscando otra estrella para plantar cara al ogro del Este, LeBron James. Aunque por ahora no se han decantado por aceptar a Carmelo Anthony.

División de opiniones en el Garden

Brad Stevens, informa el Boston Globe, estaría encantado de entrenar al alero de los Knicks, pero Danny Ainge no estaría dispuesto a desmantelar todo un equipo de Playoffs por una estrella ya moribunda o cerca de entrar en fase de decrepitud. También informaban, que al GM de los Celtics no le interesaría cambiar sun equipo de Playoffs por una estrella que poco a poco se va apagando.

Hay que recordar que, según las fuentes, los Celtics sería uno de los pocos destinos ante los que Melo no ejercería su poder de veto, ya que no le disgustaría para nada jugar allí. La pelota, pues, sigue estando en tejado verde.