Resumen NBA: Isaiah Thomas, a la caza de leyendas

Isaiah Thomas (4), frente a Caldwell-Pope (5). | Fotografía: Brian Babineau/NBAE via Getty Images

Jornada de seis partidos en la NBA que ha servido para que muchas rachas continúen vivas. Mientras Miami Heat ha sido capaz de alargar su racha a ocho victorias seguidas, los Cavaliers siguen de capa caída y demostrando que se encuentran en una verdadera crisis. Las dos mejores actuaciones individuales de la noche han corrido a cargo de Isaiah Thomas, que consiguió 41 puntos (24 en el último cuarto), ocho asistencias y la victoria para su equipo, y DeMarcus Cousins, cuyos 46 puntos y 15 rebotes no fueron suficientes para evitar la derrota de su equipo.

Sacramento Kings 119-122 Philadelphia 76ers

Ambos equipos llegaban al partido con balances similarmente mediocres. Pero más que el balance, para los equipos de la parte baja de la tabla en la NBA, lo que importa es su distancia hasta la octava posición. Ambos equipos se encuentran relativamente cerca de la última plaza de Playoffs y, con casi media temporada aún por jugar, siguen creyendo en sus opciones. Como suele pasar en los partidos de los Sacramento Kings, DeMarcus Cousins volvió a demostrar por qué muchos le sitúan como el mejor pívot de la liga pero, como también suele ser habitual, no fue suficiente. Mientras, en los Kings, solo tres jugadores llegaron a la barrera de los diez puntos, fueron siete los que lo consiguieron en las filas de los Sixers. En un partido tan parejo y de tanta anotación como el que tuvo lugar, el esfuerzo grupal de los de Philadelphia fue suficiente para llevarse el gato al agua.

Sacramento llegó al partido con mucha energía y, liderados por DeMarcus Cousins, fueron capaces de conseguir la ventaja nada más empezar el encuentro. De la mano de su estrella, llevaron la iniciativa durante toda la primera mitad, en la que no perdieron el liderato en ningún momento. La segunda mitad comenzó con los Kings manteniendo la distancia, resistiendo las tímidas embestidas de los Sixers. Pero, poco a poco, los locales fueron capaces de recortar distancias y colocarse por delante en el marcador por primera vez en el partido durante el tercer cuarto. En ese momento, el partido volvía a empezar de cero y nada de lo que se había jugado importaba realmente. Fue en los minutos finales cuando Cousins se encontró más solo, justo cuando más ayuda necesitaba. Es por eso que los Sixers fueron capaces de seguir llevando a cabo su juego y alejarse progresivamente en el marcador. A falta de un minuto, los Kings pudieron colocarse a tres puntos pero la inoportuna expulsión de Cousins les dejó sin opción alguna. En un partido extremadamente parejo como este, el esfuerzo grupal de los Sixers fue lo que les dio la victoria. Las diversas armas de las que disponían en ataque, como su concentración en defensa, que les permitió conseguir 13 robos (seis más que los Kings) fueron claves para conseguir la victoria. En el aspecto individual, es necesario destacar a Dario Šarić, que consiguió 17 puntos, cinco rebotes y seis asistencias con un 72,7% en tiros de campo.

Brooklyn Nets 96-104 Miami Heat

Los Heat están realizando en una de las peores temporadas que recuerdan en Miami en los últimos años, pero parece que han encontrado las respuestas a sus problemas. Con siete victorias consecutivas (ocho ahora), llegaban al encuentro en una posición mucho más favorable que los Nets. Las ahora seis derrotas consecutivas de los de Brooklyn les hunden aún más en la tabla y les acerca cada vez más el título de peor equipo de la liga. Los Heat fueron capaces de seguir con su ritmo creciente y buena dinámica durante el encuentro, lo cual les permitió asegurarse la victoria y agrandar su buena racha un poco más, dejándolos a cuatro partidos y medio de la octava posición del Este.

El fue tuvo dos fases bien claras. Brooklyn lideró durante todo el primer cuarto y gran parte del segundo, pero fue entonces cuando los Heat reaccionaron, pero no de la manera tradicional. En primer lugar, consiguieron su primera ventaja en el marcador, colocándose 35-32. Entonces fueron los Nets quienes reaccionaron, consiguiendo un parcial de 18-4 en apenas seis minutos para marcharse de nuevo en el partido, con 11 puntos de ventaja. Fue entonces cuando llegó, de una vez por todas, la reacción de los Heat. En los tres minutos y medio que restaban para llegar al descanso los Heat pusieron toda la carne en el asador y, liderados por Waiters y sus ocho puntos, lograron un increíble parcial de 17-2 que fue más que suficiente para darle la vuelta definitivamente al marcador y marcharse al descanso con una ventaja de 56-52. Desde ese momento, los Heat liderarían de cabo a rabo, sellando su victoria. El partido fue más ajustado de lo que puede parecer, y es que cada equipo ganó sus particulares batallas. Mientras Brooklyn se llevó claramente el rebote, capturando 53 por los 34 de Miami, los Heat anotaron 11 triples y los Nets solo cuatro, habiendo lanzado ambos equipos 26 veces desde detrás de la línea.

Orlando Magic 105-111 Minnesota Timberwolves

Los Magic y los Wolves protagonizaron ayer noche el particular duelo en la parte baja de la tabla. Pese a tener un balance muy similar, y encontrarse ambos fuera de posiciones de Playoffs, la mala temporada de los equipos menos destacados del Oeste dejan a Minnesota mucho más cerca de conseguir su sueño. Probablemente esta situación sea un plus de motivación para la joven plantilla de los Wolves, que quiere demostrar que son capaces de conseguir grandes cosas. Eso, y la calidad de estos mismos jóvenes fue suficiente para sellar la victoria en la prórroga ante unos Magic que no levantan cabeza.

Los Timberwolves volvieron a estar liderados por Karl-Anthony Towns que, con 23 puntos y 12 rebotes, deja patente una vez más que es uno de los pívots del futuro. Sus mejores aliados en esta ocasión fueron Andrew Wiggins, con 27 puntos, y Ricky Rubio, un protagonista inesperado. Con 22 puntos en seis de nueve en triples, acompañados de ocho rebotes y ocho asistencias, Ricky consiguió su mejor marca anotadora de la temporada y su récord personal de triples anotados. Por parte de los Magic, el gran esfuerzo de Elfrid Payton (21 puntos) y Serge Ibaka (17 puntos y diez rebotes) fue suficiente para forzar la prórroga, pero no para ganar el partido. Así, los Wolves consiguen su quinta victoria en los últimos seis encuentros y le dan alas de nuevo al sueño de llegar a Playoffs. Ricky, por su parte, demuestra haber encontrado su lugar en el equipo con otro gran partido y entierra, por fin, los rumores de traspaso.

Detroit Pistons 109-113 Boston Celtics

Celtics y Pistons protagonizaron ayer noche el partido de la jornada, entre un equipo que lucha por desbancar a Cleveland de la cima del Este y otro que lucha por llegar a la octava plaza del Este. Los Celtics llegaban al encuentro con la moral por las nubes gracias a haberle arrebatado a los Raptors la segunda posición de la Conferencia Este y viendo cada vez más de cerca a unos Cavaliers muy terrenales. Los Pistons, en cambio, ven como se aleja cada vez más la última plaza de Playoffs y saben que deben reaccionar. El resultado del partido dejó a ambos equipos con el mismo rumbo; los Celtics sueñan cada vez con algo más grande, mientras los Pistons saben que deben reaccionar en los próximos días.

Los de Detroit sabían que tenían que darlo todo para plantarle cara a unos Celtics de dulce que, liderados por Isaiah Thomas, no le temen a nadie. Es por eso que todos y cada uno de los jugadores de Detroit intentaron aportar algo. Seis de ellos llegaron a los diez puntos, demostrando que la mentalidad en Michigan sigue siendo la misma sin importar el paso del tiempo. No hay nadie que ilustre mejor lo que son los Pistons que Andre Drummond quien, con 28 puntos y 22 rebotes, ilustra a la perfección como se lucha en Michigan. Ganaron la lucha en el rebote (51-44) y la batalla de puntos en la pintura (60-38), pero no fue suficiente. Un pésimo acierto de tres de 27 en triples les pasó demasiada factura ante la gran calidad de los Celtics. Y es que, a parte de los 21 puntos de Crowder o el partido completo de Horford, no hay nada más importante en los Celtics que el estado de forma de Isaiah Thomas.

El pequeño gran hombre volvió a demostrar que es uno de los mejores anotadores de la liga, consiguiendo 41 puntos en su enésimo recital de anotación. Así, Thomas finaliza el mes de enero promediando 32,9 puntos, la cuarta mejor marca en un mes natural para un jugador de los Celtics (superada dos veces por Larry Bird y una por Paul Pierce) y se consolida como el segundo máximo anotador de la liga. Más allá de su anotación, el base volvió a demostrar que tiene hielo en las venas, consiguiendo 24 puntos en el último cuarto y mostrando al mundo que no sabe lo que es ponerse nervioso. Tras la actuación de esta madrugada, promedia ya 10,3 puntos en el último cuarto y lidera la liga de forma clara. Boston tiene a su nueva estrella.

Cleveland Cavaliers 97-104 Dallas Mavericks

La crisis en Cleveland es real y cada vez más preocupante. Tras empezar la temporada de manera espectacular, con el Big Three más en forma que nunca, los Cavaliers han sufrido un bajón espectacular y, contando con el partido de ayer noche, han perdido cuatro de sus últimos seis partidos. Justamente lo contrario pasa en Dallas, donde tras empezar la campaña de manera nefasta, han sido capaces de reaccionar y ganar cuatro de sus últimos cinco encuentros. Pese a que parece muy tarde ya para hacer algo grande esta temporada, la actitud de los Mavericks ha cambiado y tienen ganas de demostrar que siguen siendo un gran equipo en esta liga. Pese a eso, la lucha por la octava plaza en la Conferencia Oeste esta más abierta que nunca, y una buena segunda mitad de campaña podría aún darles alguna opción.

El partido en sí estuvo marcado por el color azul de los Mavericks, que defendieron su pabellón de los Cavaliers sin darles opción alguna de victoria. Es cierto que la ausencia de Kevin Love y J. R. Smith está mermando a los Cavs, pero es no es lo que les hace jugar mal. LeBron sabe que pasa algo con el movimiento de balón en el equipo y ayer volvió a quedar patente. Los de Ohio perdieron el balón en 17 ocasiones (cinco veces LeBron y seis Kyrie), las mismas pérdidas que promedian los Sixers, peor equipo de la liga en este apartado. Si esto se compara, además, con las 17 asistencias que pudo repartir el equipo, salta a la vista la pobreza en la circulación de balón por parte de los Cavaliers. Poco importó el casi Triple-Doble de LeBron (23-9-9) porque no existe jugador que pueda ganar el partido solo. Los 24 puntos y 11 rebotes de Harrison Barnes y las solo nueve pérdidas de los Mavericks fueron suficiente para pintarle la cara a los de Ohio y volver a sacar a la luz su increíble crisis.

Memphis Grizzlies 115-96 Phoenix Suns

El que parecía ser el duelo más desigualado de la noche no sorprendió a nadie y acabó con los Grizzlies llevándose una clara victoria de Phoenix. Desde el primer segundo del partido hasta el último, los de Memphis no fueron por detrás del marcador en ningún momento; y es que en cuanto anotaron la primera canasta, pusieron la directa y no permitieron que los Suns se les acercasen en el marcador. La característica defensa de los Grizzlies ahogó a los de Phoenix desde el primer instante y no les permitió soñar con la victoria en ningún momento. Ya fuese a base de robos o a base de grandes defensas, siempre encontraban una manera de frenar a los locales. Los Suns solo pudieron anotar un 41,9% en tiros de campo y un 26,3% en triples que, frente al 48,8% de los Grizzlies en lanzamiento y un increíble 57,1% en triples, les condenó a la derrota.

Por parte de los Suns hay que decir que lo intentaron de todas las formas posibles pero ninguno de sus mejores jugadores estuvo acertado. Ni Bledsoe ni Booker fueron capaces de encontrar el ritmo, anotando entre los dos solo nueve de los 31 tiros a canasta que intentaron, un 29%. En Memphis, por contra, apareció Mike Conley con uno de esos grandes partidos que regala de vez en cuando. El base anotó 38 puntos, capturó seis rebotes, repartió nueve asistencias y robó dos balones, todo con una grandísima serie de tiro de 12-18 en tiros de campo y 7-10 en triples. Marc Gasol volvió a estar a la altura con 18 puntos, seis rebotes y un porcentaje de acierto del 50% tanto en tiros de campo como en triples. De esta forma, unos Grizzlies que parecían estancados en la séptima posición de la Conferencia Oeste, empatan ya con los Thunder, demostrando estar preparados para escalar posiciones y poder competir frente a cualquiera.