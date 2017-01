Previa Thunder - Spurs: duelo en el medio Oeste

Google Plus

Los protagonistas principales de esta noche, en un encuentro de la pasada campaña. (Fuente: nba.com).

Si no tuvo Westbrook suficiente enfrentándose a los Cavs el domingo, con LeBron e Irving comandando las tropas, esta noche se enfrentará a unos Spurs que vienen de perder dos partidos ante equipos con récord negativo en su conferencia, pero con un Kawhi Leonard que, antes de esos dos partidos, llevaba una racha de seis seguidos por encima de los 30 puntos, incluido el de 41 -récord personal- ante Cleveland para ganar en ‘The Q’.

Los monstruitos

La temporada para enmarcar de Russell Westbrook no está siendo suficiente para lanzar a su equipo por encima de la sexta posición, compartida con los Grizzlies, por el momento. El sorprendente suplente del Al-Star está promediando un triple-doble aún a estas alturas de la temporada, algo impensable. Además, tendrá que multiplicar sus esfuerzos ante la baja de Kanter por unos dos meses que asolará sobre todo su débil segunda unidad en estos momentos. Ante San Antonio, a buen seguro que tendrá un buen defensor encima de él. O Kawhi o Green serán los encargados de ser la sombra del base durante el partido.

Ningún jugador de San Antonio llega a las 5 asistencias Por parte de los del Álamo, también contarán con bajas importantes. Tanto Pau Gasol, como Jonathon Simmons serán baja para el partido. Un titular en la pintura, que hasta ahora está siendo bien suplido por Lee y Dedmond, y un suplente multiusos para Popovich que sabe sacar todo el jugo de jugadores denostados por otros equipos. Kawhi está tirando del equipo más que nunca. Es el dueño y señor del equipo, el que se juega los tiros difíciles y el que toma las decisiones arriesgadas en momentos calientes. A su calidad defensiva, le ha añadido en los dos últimos años, especialmente este, un arsenal ofensivo que lo hace temible para las defensas rivales.

Distintos sistemas para llegar al aro

Cierto que San Antonio es conocido mundialmente por su juego combinativo y de rápidos y precisos pases que crean buenas oportunidades de tiro. Y aunque así siga siendo en gran medida -son el 5º equipo en asistencias con más de 24 por noche y con ningún jugador por encima de las 5- cada vez confían más su suerte a la calidad de Kawhi Leonard, que crece día a día como jugador clutch. En Oklahoma por contrario, todo gira alrededor de Westbrook. Él reparte la mitad de las asistencias del equipo y son el número 20 de la liga. El siguiente en la lista después del base, es Oladipo que se queda en 2,6 por noche. Una de las ventajas de San Antonio es que el movimiento de balón le permite encontrar situaciones de tiro más cómodas para sus tiradores, que el monopolio de Westbrook en el ataque de los Thunder.

El rebote

Es donde Oklahoma gana la partida claramente y un punto que debería explotar cada vez que tenga oportunidad. Aun con la baja de Kanter, son superiores, ya que San Antonio también ha perdido a un buen reboteador domo Gasol, que de hacho es su mejor jugador en esta faceta en la presente temporada rozando las ocho capturas por noche. Por el contrario, en Oklahoma ya vieron lo que les beneficiaba el coger los rechaces en los pasados Playoffs, cuando echaron a su rival de hoy, uno de los favoritos, con una increíble remontada de la serie basada en gran parte en su juego interior y la pareja Adams-Kanter. El neozelandés será de la partida y a buen seguro que será vital si Oklahoma quiere ganar este partido.

Victoria importante

Este partido servirá para revertir situaciones no favorables. Aunque los Spurs solo han perdido dos partidos seguidos, no conviene dejar tanto margen a los Warriors. El descanso e los subcampeones no es factible. Oklahoma perdió ante los Cavs, pero había ganado sus tres anteriores choques, aunque vienen semanas duras para los de Donovan. Después de San Antonio, tendrán partidos ante Cavs, otra vez, y Warriors, además de otros equipos duros como Memphis. Una victoria ahora les daría tranquilidad suficiente para lo que se viene encima.