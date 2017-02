El arsenal de Karl-Anthony Towns

Karl-Anthony Towns en un partido contra los Hawks | NBA

Karl-Anthony Towns no lo podía creer cuando escuchó la estadística. No lanzó ni un solo tiro en el cuarto periodo. Aun así el jugador con ascendencia dominicana fue clave en la victoria de los Timerwolves sobre Orlando que necesitó de un tiempo extra el pasado lunes.

"¿Tenía cero disparos?", Preguntó el ex de la universidad de Kentucky. "¿De Verdad? Ni siquiera me había dado cuenta. Siento como si estuviera metido en el juego todo el tiempo, incluso en el banquillo" declaró el jugador de 2.13 metros. Y a sus palabras no le faltaban razón, aunque no fuese el máximo anotador del partido la impresión era de que era el hombre del encuentro cuando estaba en pista.

El ‘32’ de los Wolves falló diez de sus ocho tiros de campo: "Cuando se tienen noches como esta te das cuenta de que simplemente no va a ir todo como tú quieras, tienes que confiar en tus compañeros de equipo y jugar."

"¿Tenía cero disparos? No me había dado cuenta.

En las declaraciones postpartido también tuvo tiempo para bromear por uno de sus tiros, dignos de la aparición del shaqtin' a fool. "Eso fue muy divertido", bromeó.

El alero Andrew Wiggins fue quien consiguió echarse el equipo a la espalda cuando el ala-pivot no estuvo acertado, el canadiense encestó un tiro a falta de 10 segundos en el reloj del último cuarto para empatar el marcador y llegar al tiempo extra. Terminó el partido con los mejores números, 27 puntos. A pesar de sus fallos, 'KAT' sumó como siempre, terminando con un número relativamente notables; 23 puntos, 12 rebotes y siete asistencias. Ya son 27 dobles – dobles en los últimos 30 partidos y 37 en esta temporada. Además de conseguir su primer triple doble el 29 de diciembre. Escribiendo en la historia de la franquicia al ser el jugador más joven en conseguirlo. Con 21 años y 43 días, casi 200 días menos que Kevin Garnet.

El entrenador de los Wolves anunció que estas situaciones son otro paso más en la progresión del último ganador del trofeo Eddie Gottlied. Tom Thibodeau dijo que ha visto un mayor crecimiento de Towns, está promediando también 4.2 asistencias en sus últimos cinco partidos.

"La responsabilidad de un anotador principalmente es leer el juego, y confiar en el pase", dijo Thibodeau. "Está jugando el sistema de la manera correcta." Es sólo otro ejemplo de la evolución del jugador franquicia de Minnesota. Durante sus últimos 10 juegos, el jugador de segundo año tiene un promedio de 28 puntos y 13 rebotes con una afinación de un 58 por ciento. Una aportación reciente a su catálogo ha sido el tiro de gancho zurdo que ha servido como la alternativa perfecta a su gancho diestro.

La estrella dijo que ha tenido el gancho zurdo guardado por un tiempo, y que lo ha utilizado en el pasado sólo cuando era necesario. “Siento que si están apoyándose en el lado derecho de mi cuerpo, voy a ir a mi gancho de derecha y si están apoyándose en el lado izquierdo, voy a ir al gancho de mano izquierda. Simplemente darse cuenta de la posición del defensor y sus debilidades" dijo el dominicano.

"Creo que es como tener una caja de herramientas ¿qué vas a usar hoy?"

No todos los jugadores tienen el conjunto de habilidades para poner constantemente en apuros a todos sus defensores. Towns en apenas su segunda temporada, ya lo hace.

"Creo que es como tener una caja de herramientas ¿qué vas a usar hoy?", dijo Thibodeau. "Él tiene el gancho de salto derecha e izquierda, tiene tiro de tres, de media distancia y si le sobreviene alguna duda; echa el balón al suelo, tiene buen pase y un buen crossover” dijo el preparador de Illinois. "Tiene una gran cantidad de armas y es muy bueno con ellas".

El jugador de 21 años lleva promediando 23 unidades por partido desde que empezó la temporada, casi cinco más que la temporada pasada, este incremento también lo ha conseguido en asistencias con 3.1 y en rebotes atrapando 11.9. Es el líder en puntos y rebotes de su equipo, aunque todo ello no le ha sido suficiente para estar entre los protagonistas del partido de las estrellas el próximo 19 de febrero. Sin embargo liderará uno de los equipos del Rising Stars Challenge que lo enfrentará al equipo de Joel Embiid y Porzingis.

El futuro de la NBA está escrito para jugadores que cambiarán, de nuevo, el modelo de baloncesto tal y como lo conocemos. Y ese futuro ya es presente para Karl-Anthony Towns.