El 'culebrón Barkley' continúa: Wade apoya a LeBron y 'Chuck' se defiende

Dwyane Wade (3) y LeBron James. | Fotografía: USA TODAY Sports / For The Win

Charles Barkley es conocido en la liga por no tener pelos en la lengua. En su etapa como jugador destacó por su personalidad y carácter luchadores y ahora, como analista, sigue en la misma línea. En su puesto como analista en TNT, comparte plató con otros ex jugadores como Kenny Smith o el gran Shaquille O'Neal y, entre bromas y mucho cachondeo, utiliza la plataforma para decir todo lo que se le pasa por la cabeza. La última víctima ha sido LeBron James quien, tras pedir a gritos cambios en la plantilla de los Cavs en forma de un nuevo base suplente, ha despertado críticas alrededor de toda la liga. Como no podía ser de otra forma, Charles Barkley tenía algo que decir.

"Inapropiado", juzgaba Barkley hace unos días. "Llorón. Incluso más que eso. Los Cleveland Cavaliers le han dado todo lo que quería. Tienen la suma de salarios más alta en la historia de la NBA. Quería a J. R. Smith el pasado verano y le pagaron. Quería que Shumpert el último verano. Han conseguido a Kyle Korver. Él (LeBron) es el mejor jugador del planeta. ¿Quiere a todos los buenos jugadores? ¿No quiere competir? Es un jugador increíble. Son los actuales campeones.

Críticas como las de Barkley hacia LeBron James llevan tiempo sobrevolando la liga. Muchos piensan que James es el encargado de hacer la plantilla de sus equipos y que los directivos de los Cavaliers le dan demasiado poder. Tales críticas se han acrecentado en los últimos días, tras las continuas declaraciones de LeBron diciendo que los Cavs necesitan un base más en plantilla; una demanda provocada por el mal juego del equipo las últimas semanas. Hace pocos días, además, la revista Forbes sacó a la luz que la franquicia de Ohio había perdido 40 millones de dólares la pasada campaña, pese a haber ganado el campeonato. Datos como estos no ayudan, precisamente, a un LeBron que no dudó en responder a Barkley en cuanto tuvo la oportunidad.

LeBron responde sin pelos en la lengua

"No voy a dejar que falte el respeto así a mi legado," declaraba James, muy enfadado. "Yo no soy el que tiró a alguien por una ventana. Nunca he escupido a un niño. Nunca he dejado deudas sin pagar en Las Vegas. Nunca he dicho 'no soy un modelo a seguir'. Nunca me he presentado a un fin de semana del All-Star un domingo porque había estado en Las Vegas de fiesta."

James sabe que él ha sido una gran influencia para la liga, mucho más positiva de lo que jamás fue Barkley. En eso se respalda un jugador que destaca por promover buenos valores, siendo un gran modelo a seguir y un líder para la juventud, mientras también ayuda a que la liga crezca.

"Todo lo que he hecho durante mi carrera ha sido representar a la NBA de la manera correcta. Catorce años y nunca he tenido ningún problema. He respetado el juego. Imprime eso."

Y es que James está harto de que se metan con él y mantenerse siempre en silencio. Por una vez, Barkley ha despertado algo en LeBron que no se había visto hasta ahora.

"Si quiere hablar conmigo, sabe cual es mi calendario. Sabe todos los estadios en los que voy a jugar. Que no venga en el All-Star a darme la mano con una sonrisa," concluía un LeBron muy cansado. "Estoy cansado de morderme la lengua. Hay un nuevo sheriff en la ciudad."

A parte de las críticas acerca de las peticiones de LeBron, Barkley es famoso por menospreciar la competitividad de la liga hoy en día y compararla con la de los noventa. Según Barkley, ahora los jugadores son mucho más amigos entre ellos y no luchan como antes. La liga no es ni tan competitiva ni tan física como antes. Sobre eso, también quiso dar LeBron su opinión.

"Mirad las Finales del 93, cuando Paxson encestó su tiro. Barkley y Jordan estaban riéndose y bromeando entre ellos durante uno de los partidos mientras alguien lanzaba tiros libres. En las Finales. Pero, oh, antes nadie era amigo de nadie."

Wade no tarda en salir al paso

Pese a que algunos comparten la opinión de Barkley, también los hay que están del lado de LeBron. Y es que Chuck tampoco es uno de los analistas más queridos en la liga. Más allá de eso, quien no ha podido evitar defender al alero de los Cavs ha sido Dwyane Wade, uno de sus mejores amigos en la liga y compañero de James durante sus cuatro temporadas en las filas de los Heat.

"Gracias a Dios que por fin ha dicho algo. Hay muchos tipos que critican a LeBron, por cualquier razón," comentaba Wade. "Él siempre ha tenido la boca cerrada y ha continuado centrándose en lo que necesita hacer. Pero por fin ha dicho algo. Le critican mucho, sobre todo ex jugadores. Cuando tienes una historia, cuando la gente puede buscarte en Google, tienes que tener más cuidado con lo que dices. A veces, cuando tienen un micrófono delante, simplemente hablan y hablan y se olvidan de su historia. Todos cometemos ese error, sobre todo ese tío en televisión. Actúa como si caminase sobre agua. Me gusta que LeBron le haya respondido y le haya contado cosas cobre él mismo. Hay que ser más humilde. LeBron es quien es. Todos tenemos fallos. [...] Dijo que hay un nuevo sheriff en la ciudad. Tengo ganas de ver eso."

La respuesta de Barkley... ¿Asunto zanjado?

Ha quedado más que claro que LeBron no está contento con las declaraciones de Barkley, a quién incluso tachó de hater, como también ha quedado claro que no le faltan apoyos en la liga. Tras eso, a Barkley no le ha quedado otra que coger el micrófono y contestar a James.

"Sigo pensando lo que dije, no me lo voy a tomar como algo personal... Estuvo llorón la semana pasada," respondía Barkley en ESPN Radio. "Soy bueno y directo, nunca voy a ir a lo personal con un jugador de la NBA."

Chuck tampoco tuvo miedo a decir la suya sobre las declaraciones de LeBron y sus acusaciones personales. Si algo tiene Barkley es que, con su historia, no puede intentar esconder nada. Para bueno o para malo, él lo sabe, y lo acepta de la mejor manera posible.

"Me estaba riendo... Hizo sus deberes a la perfección. Buscó en Google y encontró algunas cosas." Él era joven cuando yo jugaba, así que lo aprecio, pero no me afecta demasiado. Mis críticas fueron justas, y estoy en paz con ello," continuaba Barkley. "Algunas de las cosas que dijo son correctas, lo cual no hace que lo que yo dije fuese incorrecto. Algunos están intimidados por LeBron. Yo no lo estoy."

Por el momento, parece que el cruce de declaraciones ha llegado a un fin, ¿pero ha acabado este particular culebrón? Por un lado, LeBron siempre ha demostrado ser un jugador tranquilo, alejado de las polémicas en la medida de lo posible. Por otro, no es la primera vez este año que responde a alguien de manera brusca (Phil Jackson). Y es que parece que LeBron se ha hartado de una vez por todas. En el caso de Barkley, es más que obvio que seguirá diciendo lo que piensa, le guste a la gente o no. Se encuentra en su salsa. Este es, sin lugar a dudas, un verdadero choque de trenes.