A Derek Fisher le roban sus cinco anillos de campeón con los Angeles Lakers

Google Plus

Derek Fisher con sus cinco anillos | Foto: Nba.com

El ex jugador de los Angeles Lakers y entrenador de los New York Knicks sufrió la pasada noche un robo en su domicilio mientras que él no se encotraba en casa.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, cuando Fisher, el cual ahora es analista televisivo en diversos medios angelinos, salía de su domicilio sobre las 07:30 AM. Tres horas más tarde, ya de regreso, en su domicilio se encontraron signos evidentes de un hurto mayor.

Como afirmo de primera mano el portal sensacionalista TMZ Sports, Fisher fue víctima de un robo en su domicilio de Los Angeles. Los ladrones actuaron cuando el exjugador no se encontraba en casa y sustrajeron todo tipo de joyas, incluyendo los cinco anillos de campeón de la NBA. El medio estadounidense afirma que la policía se encuentra investigando el hurto, aunque todo parece indicar que los atracadores entraron por una puerta lateral mientras la casa estaba vacía.

El ex base de los Lakers llegó a disputar un total de 18 temporadas como profesional, 13 de estas como jugador de los Angeles Lakers, llegando a levantar el preciado trofeo Larry O’Brien en cinco ocasiones, todas ellas junto a la leyenda retirada la pasada temporada, Kobe Bryant. Además de ganar los tres primeros con Shaquille O’Neal (2000, 2001, 2002) y los dos últimos con la leyenda del baloncesto español, Pau Gasol (2009 y 2010).

Además de los campeonatos conseguidos, Fisher llegó a tres finales más. Una con Oklahoma, perdida contra los Detroit Pistons en el 2004, tras la cual se deshicieron los Lakers fantásticos, otra contra los clásicos rivales de los Lakers, los Boston Celtics en el 2008 y la última contra los Miami Heat en el 2012 que disputó con la camiseta de los Ocklahoma City Thunder.

Sin duda, un base espectacular con muy buen control del juego y una leyenda viva de la NBA.