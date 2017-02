Resurrección en Miami

Dion Waiters esta temporada (Fuente foto: Heat Zone)

Cuando la resignación reinaba en el pensamiento de la mayoría de los aficionados de Miami Heat, una racha impensable ha devuelto la esperanza a las costas de Florida. Todo apuntaba a que el tanking era el objetivo que movía las aspiraciones de la franquicia esta temporada. Un buen pick (y teniendo en cuenta que al año siguiente Miami Heat no dispondrá de rondas del draft por el traspaso de Dragic) podría ayudar a esclarecer un futuro más que incierto desde la marcha de Wade y la no vuelta de Bosh. Nada más lejos de la realidad, y correspondiendo curiosamente con el peor estado de forma de Whiteside en esta temporada, los de Florida se encuentran en una racha victoriosa brutal que buscarán alargar.

Los Nets han sido la última de la momentánea lista de víctimas por parte de Miami desde que hace dos semanas, y tras una penosa racha, ganasen en casa a los Houston Rockets por 109 a 103. Los Bucks, los Bulls, los Pistons y por supuesto los Warriors, son otros de los conjuntos que han sido ajusticiados por los de Florida en los últimos días. Antes de los ocho partidos consecutivos ganando, Miami Heat había perdido trece de los últimos quince encuentros disputados.

Con permiso de los Wizards, y coincidiendo con un mal estado de forma de Cavaliers o Raptors, los de Miami son el equipo más en forma del Este. Su racha actual es la cuarta mejor de toda la liga esta temporada superada solo por las nueve victorias consecutivas de los Spurs, diez de los Rockets y doce de los Warriors. La evidente dinámica ascendente hace soñar a la franquicia más laureada de la última década con los Playoffs. Esta meta, que aún se presume difícil, se ha acercado en las últimas fechas, estando ahora a cuatro partidos y medio de la octava plaza (antes del comienzo de la racha, se encontraban a más de diez partidos).

Más allá de lo que se podía esperar tiempo atrás, el hombre que está liderando a la franquicia a la senda de la victoria no es Hassan Whiteside. El de Carolina del Norte, que empezó la temporada a un ritmo espectacular, no se ha encontrado aún con su mejor baloncesto en el 2017. El inesperado héroe por el que suspiran los aficionados del AmericanAirlines Arena no es otro que Dion Waiters. El escolta, escudado por un grandísimo Dragic, está firmando unos partidos espectaculares. El recién nombrado jugador de la semana en el Este, ha protagonizado más de 20 puntos por partido además de acciones impresionantes como las canastas para ganar a los Warriors y a los Nets en su cancha.

El Este tiembla. Sumados a todos los que ya están de lleno luchando por la postemporada, un inesperado invitado quiere presionar lo más posible a los de arriba. La próxima parada, y buscando la novena victoria seguida, el conjunto de Spoelstra recibe a Atlanta Hawks esta madrugada.