Ryan Anderson y Eric Gordon tiraron del carro en la lesión de James Harden

Ryan Anderson y Eric Gordon los mejores ante Kings. | Foto: Nba.com

Los Houston Rockets sufrieron un pequeño susto, ya que al poco de empezar el encuentro, James Harden, sufrió una dura caida tras tropezar con un jugador de los Sacramento Kings cuando intentaba hacer un pase a Clint Capela y se lastimó las rodillas. Se vió que la estrella de los Rockets estuvo tocado todo el partido pero aún así continuó todo el duelo mostrando una gran fortaleza física (no se ha perdido un solo partido en tres años, excepto uno que fue por sanción. Pero los de Houston pese a no tener a Harden al cien por cien consiguieron la victoria ante Sacramento Kings por 105-83.

'La barba' acabó con 10 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias su partido a falta de cinco minutos para el final. "Jugué con dolor, pero no podía jugar a gusto y tenía que averiguar porque no podía doblar", dijo Harden, "además me puse una rodillera para continuar jugando". No hubo necesidad de que Harden forzase más de la cuenta y Ryan Anderson fue uno de los protagonistas del partido, con seis triples y 25 puntos fue decisivo en la victoria. Otro gran partícipe de la victoria fue Eric Gordon, que pese a estar dos semanas fuera luchando contra las lesiones volvió en un gran momento consiguiendo 17 puntos de 15 tiros y dando esperanzas a los Houston de que podrán sobreponerse.

Nene, que jugó apenas 13 minutos de la primera mitad, anotó seis puntos a pases de Harden y terminó la noche con 11 puntos. Nene, es el único Rocket sometido a descanso en la segunda noche de back-to-backs, y bloqueó dos tiros de DeMarcus Cousins."Nunca lo pondré cuando no lo necesitemos", dijo Mike D'Antoni. "Habrá días en que le daremos de baja porque creemos que el partido está bien para nosotros, pero si hay alguien como Cousins, hay que tener cuidado, así que miramos el calendario y nos aseguramos de que Nene esté listo para hacerlo". Descanso, es algo que los Kings claramente necesitaban tras haber jugado su octavo partido en 12 días, algo lo que los Rockets también buscaban.

Harden dijo que era bueno regresar a casa. La victoria de los Rockets sobre los Kings fue la primera de cuatro partidos en casa, dándoles la oportunidad de compensar su ventaja como el número tres en el Oeste. D'Antoni predica apilando victorias como una manera de controlar tu destino de playoffs. Con ese fin, la defensa ayudará a los Rockets. El martes por la noche, mantuvieron a los Kings al 27.6 por ciento disparando desde 3 y 34.9 desde el campo. Los 83 puntos fueron la menor marca de puntos cedidos en un partido esta temporada por Houston.

Y sí, los Rockets no dispararon mucho mejor: 44.7 por ciento desde el campo y 31.1 por ciento desde el tiro de tres. Pero ellos superaron a su oponente por 15 y mantuvieron a los Kings sin ningún punto de fastbreak. "Sólo creo que es muy importante volver a lo básico, siempre es clave", dijo Trevor Ariza. "A veces cuando no tienes la oportunidad de practicar, te caes un poco en el modo de perder tus principios. Estar de vuelta en casa, tener la oportunidad de repasar las cosas es bueno, aqui estamos un poco más cómodos y pudimos volver a lo que nos gusta hacer en equipo ".