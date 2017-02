Washington Wizards desenmascara a los hipócritas

Google Plus

Bradley Beal y John Wall, juntos en la cancha. Foto: NBA.com

En una sociedad en el que, lamentablemente, los resultados son lo únicos que pueden saciar la sed de los exitistas, el deporte no le escapa a la regla. Al contrario, le permite crecer exponencialmente. No obstante, esa locura que se traduce en números positivos es, a veces, un aliciente para quienes no merecen semejantes críticas cuando (en este caso) el aro escupe los balones.

Los filósofos del éxito dirán que, con 15 victorias en fila como locales, cinco triunfos en los últimos cinco partidos y un récord de 28-20 que los ubica como cuartos en la Conferencia del Este, los Washington Wizards son un equipo respetable. Que John Wall, recientemente incluído entre los reservas del All-Star Game, puede competirle de igual a igual a todos los armadores de juego de la NBA y que Scott Brooks, flamante mejor entrenador del mes en el Este, sabe lo que hace con este plantel. Todas certezas que, al margen de los resultados, no se convirtieron en mentiras por el inconsistente arranque que sufrieron los de la capital.

Sin embargo, no son aquellos que se asoman en los buenos tiempos para sentenciar los únicos que aparecen. También se oyen los que urgan en el pasado para embarrar el presente. Y de esos se hartó Bradley Beal. El escolta, ladero esencial de la estrella del equipo Wall, se cansó de las preguntas sobre la supuesta mala relación que mantienen con el base y puso un freno a la situación: "Nuestra relación va bien, va muy bien. Siempre dicen que no estamos de acuerdo y siempre escucho que tenemos problemas. Ese es un debate viejo. Estamos saliendo a la cancha a demostrar las cosas". Por su parte, Wall aseguró que "estoy feliz por mi compañero" ante el hecho de que Beal cobra un sueldo mayor que él, como si de estar conectado a un detector de mentiras se tratara.

En una liga como la NBA, con tantas actuaciones deslumbrantes, demostraciones de valor dentro de una cancha y actuaciones superadoras en cada jornada, resulta espantoso y de poco amor por el deporte que intimidades de los protagonistas, ya sean minúsculas o gigantes, sean impuestas como lo importante. Resultados o chismes no pueden tapar a lo esencial, el juego. Y eso es tarea periodística.