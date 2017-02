Porzingis y Willy deciden el 'derbi' de Nueva York

Google Plus

Entendemos como derbi, a ese evento o acontecimiento que enfrenta a dos entidades de la misma ciudad. En Estados Unidos, son pocas o ninguna las ciudades más emblemáticas que Nueva York. Y es que pese a que ni los New York Knicks ni los Brooklyn Nets están pasando por una buena temporada en lo baloncestístico, estos partidos son siempre un aparte y quién sabe si un posible punto de inflexión. Los Knicks han sufrido un tremendo bajón en el último mes y medio que les ha sacado fuera de la pelea por los Playoffs y además están más pendientes de los rumores de traspaso de Carmelo Anthony, que de mejorar aspectos como su defensa. En los Nets el panorama no es mucho mejor. Un equipo escaso de talento y con un futuro hipotecado por culpa de un traspaso que debería haberles permitido ser un aspirante al que nunca se acercaron. Aun así, la magia de un derbi se reduce a poder afirmar ser el mejor equipo de la ciudad. Sacar todo el orgullo y por un partido olvidar la situación del equipo para centrarse en conseguir derrotar al máximo rival. Eso han conseguido los New York Knicks de Jeff Hornacek con algo más de sufrimiento de lo esperado.

Estadísticas de equipo

En un partido con una anotación tan escasa, lo más normal es que gane el equipo que mejor porcentaje de acierto en el tiro tiene. En este caso, ha sucedido al contrario. Los Knicks han firmado un paupérrimo 35'4% de acierto en el tiro frente al 42% de los Nets. En el triple, si que han acertado más los de Hornacek pero también con lamentables porcentajes (22'2% de acierto frente al 20% de acierto del equipo de Kenny Atkinson).

Knicks y Nets muestran carencias que explican su posición en la tabla

Ambos equipos se han combinado para la friolera de 11 triples anotados en 52 intentos. Con un acierto tan bajo, los Knicks han cimentado su triunfo en un buen hacer en defensa y rebote. Han capturado 58 rebotes (21 ofensivos) mientras que los Nets sólo han podido atrapar 49. Mientras que ambos equipos han estado igualados en lo referido a tapones, los visitantes han conseguido recuperar cuatro veces más balones que los de Brooklyn (16 a 4). A recalcar eso sí, que las 21 pérdidas de los Nets se han traducido en 10 puntos para los Knicks mientras que las 13 pérdidas de los Knicks han acabado en 27 puntos para los locales. Desde luego que la estadística no permite sacar una conclusión clara del partido. Ambos equipos muestran carencias demasiado evidentes que les sitúan en los puestos que no dan acceso a Playoffs.

Jugadores clave

Los New York Knicks no han contado en el partido con la presencia de su base titular, Derrick Rose y el encargado de suplirle, Brandon Jennings ha firmado seis puntos, diez asistencias y un flojísimo uno de once en tiros. Muy flojo ha estado también Carmelo Anthony. Parecía que los rumores que le colocaban en la rampa de salida habían hecho subir su nivel, pero hoy ha vuelto a mostrar su versión más desacertada. Quince puntos anotados con un 27'2% de acierto en el tiro (6 de 22) y una hoja de servicio que le hace pasar de puntillas por el partido.

Willy Hernangómez continúa aprovechando al máximo sus minutos

Únicamente Kristaps Porzingis ha mostrado un nivel decisivo en los titulares. El letón que venía de descansar en el partido contra los Washington Wizards ha disputado un buen partido en el que ha colaborado con 19 puntos, 12 rebotes y un +/- de 15 con él en pista. Junto a él, otro ex de Sevilla ha sido el mejor jugador del partido. Se trata del español Willy Hernangómez que ha firmado uno de sus mejores encuentros en la NBA. Un doble-doble de 16 puntos y 16 rebotes en tan sólo 25 minutos. Además ha dejado alguna jugada para la galería y continua demostrando que dejarle fuera del partido del viernes del All-Star puede haber sido un error. Desde el banquillo también han resultado decisivos Justin Holiday (+26 en 28 minutos en pista) y Sasha Vujacic que ha aportado 12 puntos.

En los Nets es mucho más difícil encontrar alguna actuación destacada. Rondae-Hollis Jefferson ex de la universidad de Arizona ha conseguido 16 puntos y 8 rebotes con un 6 de 11 de acierto en el tiro. Se trata de un jugador muy atlético que tiene que aprovechar la temporada para pulir sus carencias de tiro. Bojan Bogdanovic ha sumado 15 puntos y 7 rebotes con un acierto del 60% en el tiro y sigue siendo el arma perimetral más peligrosa de Brooklyn hasta que Jeremy Lin regrese de su lesión. Brook Lopez, referencia en la pintura para los de Kenny Atkinson, no ha tenido su mejor día y ha terminado anotando 10 puntos y capturando 6 rebotes.

La larga rotación de Brooklyn, dificulta distinguir un jugador que destaque con frecuencia

Desde el banquillo, vale la pena destacar la contribución de los dos únicos hombres que no obtuvieron un +/- negativo durante sus minutos en pista. Trevor Booker (+2) ha metido 12 puntos y cogido 8 rebotes con su habitual trabajo en los aros. Caris LeVert (0) sigue siendo una de las sorpresas más positivas y sus 10 puntos y 2 asistencias junto a su 4 de 9 en tiros le aupan a ser uno de los mas destacados del partido. El jugador proveniente de la Universidad de Michigan siempre ha sido considerado como poseedor de un gran potencial y sólo las lesiones hicieron bajar su elección en el pasado Draft.

Próximas citas

Los Brooklyn Nets volverán a la acción de nuevo en casa en la madrugada del sábado a la 1:30h española frente a unos Indiana Pacers que encadenan cuatro victorias consecutivas. Los New York Knicks por su parte, vuelven al Madison Square Garden en la madrugada del domingo a las 2:30h hora española para enfrentarse a los vigentes campeones: Cleveland Cavaliers con los que se ha especulado un posible traspaso de Carmelo Anthony. No será un derbi, pero el morbo está asegurado.